Alors que le transfert de Jude Bellingham au Real Madrid est proche, la star de Dortmund a commencé à chercher un logement dans la capitale espagnole.

Le transfert n'a pas encore été confirmé, mais tout le monde dans le monde du football semble savoir que le milieu de terrain ira au Real Madrid cet été. Les représentants de l'international anglais ne perdent pas de temps pour installer Bellingham, dont les détails sont en cours de finalisation. Selon le Daily Mail, la recherche d'appartements dans la capitale espagnole a déjà commencé.

L'acquisition par le Real de l'international anglais de 19 ans sera considérée comme une grande victoire pour le club, qui a su résister à la concurrence de Manchester City et du PSG pour obtenir le sceau d'approbation de Bellingham lui-même, malgré des performances en deçà des attentes cette saison. L'arrivée de l'un des jeunes joueurs les plus talentueux d'Europe, qui a déjà disputé 132 matches de Bundesliga (24 buts et 25 passes décisives) à l'âge de 19 ans, pourrait être exactement ce qu'il faut pour remettre Madrid sur les rails.

Bellingham aurait déjà fait ses adieux avec émotion à ses coéquipiers de Dortmund, accompagné de sa mère Denise. Les fans du BVB seront tristes de perdre leur jeune star, mais il semble que le contrat de six ans soit déjà bouclé. La principale consolation, au moins, est que le champion de Bundesliga devrait empocher plus de 115 millions d'euros sur ce transfert.

Le Borussia Dortmund n'a pas connu une semaine faste en raison de la perte du titre lors de la dernière journée et du départ de Bellingham. Pourtant, les fonds issus de la vente de leur talent précoce pourraient s'avérer cruciaux pour les aider à se lancer à nouveau dans une lutte sérieuse pour le titre la saison prochaine. Avec les bons recrutements, ajoutés à un groupe talentueux comprenant des joueurs prometteurs comme Gio Reyna, l'avenir du BVB pourrait être brillant.