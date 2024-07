Joshua Kimmich au PSG, c’est validé !

Le Paris Saint-Germain revient à la charge pour le milieu de terrain du Bayern Munich, Joshua Kimmich.

Champion de la Ligue 1 française, le Paris Saint-Germain se veut encore plus performant avant la nouvelle saison. Le club francilien veut continuer à dominer non seulement les compétitions nationales, mais aussi aller chercher son premier trophée en Ligue des champions. Ceci reste un objectif pour les Rouge et Bleu.

Joshua Kimmich, le PSG ne lâche pas la piste

Auteur du triplé la saison écoulée (Trophée des champions, Ligue 1 et Coupe de France), le club de la capitale française envisage de rééditer les performances et aussi faire mieux en Europe où il a été sorti par le Borussia Dortmund en demi-finales de Ligue des champions cette saison, qui venait de se terminer. Pour ce faire, le PSG veut renforcer tous ses compartiments.

Getty Images

Après avoir assuré les cages avec le recrutement du portier russe Matvey Safonov, le Paris Saint-Germain pense aux autres secteurs. En effet, les Franciliens pensent au défenseur polyvalent de Feyenoord Rotterdam, Lutsharel Geertruida. Dans le même temps, le remplaçant de Kylian Mbappé est toujours de mise au Parc des Prince. Mais Paris pense également à un autre secteur offensif. Il s’agit de l’entrejeu.

Kimmich préféré à Neves finalement ?

Selon les informations de RMC Sport, le champion de France aurait réactivé la piste Joshua Kimmich, qui était cité proche du Barça cet été. Les Franciliens avaient déjà pisté l’Allemand l’hiver dernier. Arrière droit, le joueur du Bayern Munich évolue également en tant que milieu défensif et milieu central.

(C)Getty Images

L’ancien joueur de Stuttgart serait relancé par les Franciliens après les complications pour la signature de João Neves (19 ans) pour qui Benfica réclame au moins de 100 millions d’euros. Le natif de Rottweil est un profil qu’admire Luis Enrique, coach parisien, qui le recommande à ses dirigeants.

Bien que le joueur arrive sous contrat l’année prochaine, reste à savoir si le Bayern Munich va le céder aux pensionnaires du Parc des Princes même si le joueur lui-même, ne sait de quoi sera fait son avenir cet été.