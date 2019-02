José Mourinho dévoile ses conditions pour entraîner de nouveau : "Si c’est un club sans ambition, je n’irai pas"

Remercié par Manchester United en décembre, l'entraîneur portugais attend la bonne opportunité pour entraîner de nouveau un club.

José Mourinho est libre comme l'air. Malgré la fin de son aventure en dents de scie avec Manchester United, l'entraîneur portugais conserve une belle cote sur le marché même si elle n'est plus aussi haute qu'elle a pu l'être par le passé après ses sacres en Ligue des champions avec le FC Porto et l'Inter Milan ou encore après son premier passage à Chelsea. José Mourinho attend désormais le bon club pour rebondir et ce sera un club ambitieux comme il l'a confié dans une interview accordée à The Telegraph.

"Si c’est un club sans ambition, je n’irai pas. J’en ai déjà refusé parce que je veux du football de haut niveau et j’ai de grosses ambitions. C’est mon deuxième critère. Mon premier, c’est d’avoir une structure d’empathie. Je veux travailler avec des gens qui travaillent ensemble, qui ont les mêmes idées, c’est une chose fondamentale. Je veux des gens que j’aime. C’est ce que j’avais à l’Inter Milan (de 2008 à 2010). Il y a des clubs comme ça", a déclaré José Mourinho.

Mourinho dézingue les jeunes et leur entourage

L'article continue ci-dessous

L'ancien entraîneur de Manchester United est revenu sur ses derniers mois compliqués chez les Red Devils : "C'est la première fois que je n'ai gagné aucun trophée depuis 18 mois. Certains gars ne remportent aucun trophée depuis 18 ans. Maintenant, j'ai le temps de réfléchir, de réfléchir, d'essayer de tout comprendre et d'essayer d'être plus prêt pour le programme à venir".

Le technicien portugais a envoyé un tacle à la nouvelle génération de footballeurs qui est mal entourée : "Maintenant, vous avez une génération de joueurs qui ne sont pas seulement des joueurs, mais tout un package. Vous avez le joueur, la famille, l’agent, l’entourage, le chef de communication. Parfois, vous avez même les médecins personnels du joueur et, dans certains cas, vous avez ce qu’ils appellent leur coach personnel".

"Quand vous avez un joueur (sous vos ordres), vous avez toutes ces choses. Et s’il n’y a pas d’empathie dans la structure du club, les contradictions sont si nombreuses qu’il est très difficile de travailler. Quand on parle de leaders dans le football, les gens pensent toujours à des leaders positifs. Mais un leader négatif est aussi un leader. Et tous les leaders que vous rencontrez sur votre chemin ne sont pas forcément de gentils leaders qui vous aident à accomplir vos objectifs", a conclu le Special One.