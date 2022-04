Topps, le géant des objets de collections sportifs, a signé un accord devenant partenaire exclusif de L’UEFA EURO 2024.

Débutant une nouvelle ère après 40 ans, Topps commencera à fournir dès 2022 les stickers, cartes et objets de collection officiels liés à l’UEFA EURO ainsi qu’à d’autres compétitions UEFA d’équipes nationales.

Ils ont célébré la nouvelle avec une nomination très « spéciale » : un contrat d'ambassadeur et de directeur des stickers pour José Mourinho.

« C’est plus que spécial pour nous. Qui d’autre mis-à-part José Mourinho, « The Special One », aurions-nous pu sélectionner ? José est une véritable légende et un des plus grands noms du football Européen, » déclare Patrick Rausch, Directeur de marketing EMEA chez Topps.

« Nous sommes fier d’annoncer ce partenariat avec son témoignage et avec un film de campagne si emblématique qui démontre que les publicités pour les entreprises de stickers peuvent être drôles et divertissantes. »

Déjà partenaire officiel de la Ligue des champions de l'UEFA ™ et de toutes les autres compétitions en club de l’UEFA, Topps et l’UEFA ont aujourd’hui annoncé un partenariat pour l’UEFA EURO 2024 ™, l’UEFA EURO 2028 et d’autres compétitions UEFA d’équipes nationales dont la Ligue des nations de l'UEFA et l’EURO de football féminin 2025.

Topps, qui a été racheté cette année par Fanatics, une des plus grandes plateformes sportives numériques mondiales, deviendra le nouveau partenaire de licence officiel de l’UEFA de 2022 à 2028.





Les premiers produits seront disponibles dès l’été 2022.