José Mourinho au PSG ? L'avis tranché de Didier Drogba et David Ginola

Les anciens attaquants de l'OM et du PSG ont livré leur verdict concernant la possible venue de José Mourinho dans la capitale.

Ce n'est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain est à la recherche d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Le club de la capitale étudie ses possibilités pour insuffler un nouvel élan au sein du club et trouver un remplaçant de choix à Christophe Galtier dont la première saison au PSG a été mitigée.

Parmi les noms cités régulièrement figurent ceux de José Mourinho et de Thiago Motta. Le Portugais a été annoncé dans la short-list des dirigeants du club de la capitale à de nombreuses reprises ces dernières années. Mais cette piste n'a jamais paru aussi viable que cette année.

"Mourinho peut arriver à sacraliser le vestiaire"

Vainqueur de la Ligue Europa Conférence avec l'AS Roma l'an dernier et demi-finaliste de la Ligue Europa cette saison, le Portugais a retrouvé la flamme dans la capitale italienne et incarne à merveille le profil que le PSG recherche, avec notamment la capacité de gérer un vestiaire avec de fortes personnalités. Sur les antennes de Canal Plus, David Ginola a totalement validé ce choix.

"Cela fait des années que l'on entend parler de Mourinho au PSG. On parle de Guardiola comme un entraîneur de légende, Mourinho en est un aussi. Si aujourd’hui, il y a quelqu’un dans le vestiaire qui pourrait arriver à sacraliser l’ensemble de ces talents et faire en sorte que tout se passe mieux, je pense que c’est un garçon comme José Mourinho qu’il faut.

"Mourinho vous met devant vos responsabilités"

"Après, pour lui, tout cela est peut-être du passé, et que depuis dix ans les choses ont passée, mais au niveau de l’image et du respect, c’est quelqu’un qui aura le respect de ses joueurs parce qu’il a gagné des choses. Partout où José Mourinho est passé, il a toujours gagné et il a eu le respect de ses joueurs. Quand on veut gagner des choses, il faut le respect de ses joueurs", a ajouté l'ancien international français.

Didier Drogba pense que ce serait une bonne idée : "José Mourinho respecte tout le monde. Ce qu'il faut savoir c'est que quand il arrive dans un vestiaire il vous fait savoir que : "Je suis là parce que vous n'arrivez pas à gagner et je viens vous aider à développer cette culture de la gagne". Il vous met devant vos responsabilités et devant la réalité".

"Après à vous d'être suffisamment mature pour accepter le challenge. Ce qu'il fait à la Roma aujourd'hui c'est exceptionnel et s'il vient au PSG, il va apporter sa touche. Je ne sais pas s'ils ont besoin d'être secoué. C'est un entraîneur juste. Il est clair avec ses joueurs", a conclu l'ancien attaquant de Chelsea. José Mourinho au PSG c'est donc un grand oui pour ces deux anciens buteurs.