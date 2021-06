Jorginho est très sollicité

Le milieu de terrain italien a reçu de nombreuses propositions en vue d'un transfert, d'après les révélations faites par son agent.

L'agent de Jorginho affirme avoir été questionné par de « nombreuses équipes importantes d'Europe » concernant la disponibilité potentielle de l'international italien, mais l'élégant meneur de jeu devrait rester à Chelsea.

Le milieu de terrain de 29 ans participe actuellement à l'Euro 2020 avec l'Italie, où il contribue à l'excellent parcours des Azzurri. En 2020/2021, il a été très performant et avait suscité de nombreux intérêts avant de rejoindre La Nazionale. Et son représentant vient d'indiquer que les approches extérieures n'ont pas cessé avec l'entame du tournoi continental.

Joao Santos a déclaré à Radio Marte : "Jorginho va très bien, il a remporté la Ligue Europa et la Ligue des Champions, et maintenant l'objectif est de gagner l'Euro. Il est concentré sur cela et veut jouer les matches restants du Championnat d'Europe. De toute évidence, il a remporté la Ligue des champions, et il y a donc des demandes de renseignements des principales équipes d'Europe."

La star d'origine brésilienne a laissé entendre dans le passé qu'il pourrait revenir en Italie dans le futur, mais il est sous contrat jusqu'en 2023 et ne devrait pas rompre cet accord de si tôt.

Jorginho a été un joueur prépondérant du Chelsea sous Thomas Tuchel, disputant 17 des 19 matchs de Premier League joués par les Bleus sous la direction de l'entraîneur allemand. Il a également joué l'intégralité des sept matches de Ligue des champions lors desquels il était disponible.

Santos a ajouté : "À mon avis, il restera à Chelsea l'année prochaine. Le prochain objectif est de faire la Coupe du monde au Qatar avec l'Italie - en restant à Chelsea, il a de grandes chances de le faire."