Jorginho : "Comment me comparer à Messi ou Cristiano Ronaldo ?"

Vainqueur de la Ligue des Champions et de l’Euro, Jorginho voit son nom associé au Ballon d’Or malgré la concurrence de Messi ou Cristiano Ronaldo.

Un Brésilien parti jeune de son pays pour tenter l’aventure en Europe et s’y imposer. Cette histoire pourrait être rattaché à de nombreux joueurs auriverde mais aucun n’aura finalement le parcours de Jorginho.

Le milieu de terrain est un cas comme il en arrive très peu dans le football. Arrivé en Italie à 18 ans du côté de l’Hellas Vérone, Jorginho est devenu le plus Italien de tous les Brésiliens. Passé par Vérone, Sambonifacese et bien évidemment le Napoli, le milieu de terrain a été naturalisé en 2012 et ne le regrette pour rien au monde.

"A cette époque (2017) le Brésil voulait me convaincre de rejoindre la Seleçao, avait-il confié à la Gazzetta dello Sport. Le coordinateur sportif de la sélection auriverde m’avait contacté. C’était mon rêve d’enfance de jouer pour le Brésil. Mais j’ai senti que l’Italie avait besoin d’aide et que j’appréciais plus cette sélection. Comme je l’ai dit ce pays m’a toujours ouvert les portes et m’a aidé. Mon cœur m’a dit de jouer pour la Squadra Azzurra."

Champion d’Europe avec l’Italie dont il a été le métronome durant toute la compétition, Jorginho a terminé de la meilleure des manière une saison 2020-21 presque parfaite. Il est en effet double champion d’Europe avec le succès de Chelsea en finale de la Ligue des Champions quelques semaines plus tôt. De quoi voir son nom apparaître parmi les favoris au Ballon d’Or. L’Italiano-Brésilien s’est exprimé sur la récompense individuelle.

"Nous vivons pour nos rêves, a-t-il expliqué mardi dans une émission à la télévision brésilienne - son pays de naissance. Mais je vais être assez honnête: cela dépend des critères retenus lors de l’attribution."​

"Si l'on parle de talent, je suis conscient que je ne suis pas le meilleur du monde, poursuit Jorginho. Par contre, s'il faut voter en fonction des titres, eh bien personne n'a gagné plus que moi cette saison. Mais comment pourrais-je me comparer à Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar? Ils ont des caractéristiques complètement différentes des miennes. Je le répète, cela dépend des critères."