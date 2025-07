Jonathan David, le nouveau club prestigieux

Bologne vs Juventus FC

La Juventus serait proche de recruter Jonathan David, joueur libre, après son départ de Lille.

Fabrizio Romano affirme que la Juventus est proche de trouver un accord avec l'international canadien après lui avoir soumis une nouvelle offre. Il ajoute que les négociations sont en cours, l'équipe de Serie A espérant obtenir rapidement le feu vert final.

David a été cité à Manchester United, Tottenham, entre autres, mais il semblerait que le joueur de 25 ans pourrait plutôt rejoindre les géants italiens. Le Canadien a été prolifique en club et en sélection, et il pourrait maintenant se rapprocher du transfert le plus important de sa carrière.

David, qui a effectué des essais au FC Salzbourg et à Stuttgart, mais a été refusé par les deux clubs, a rejoint Lille en provenance de La Gantoise en 2020 et a marqué 109 buts en 232 matchs pour l'équipe de France. Au cours de ses trois dernières saisons, il a marqué 25 buts ou plus à chaque campagne.

David très convoité

Si David, qui a marqué 36 buts en 67 sélections pour son pays, finalise ce transfert vers la Vieille Dame, il pourrait faire partie de leur campagne de pré-saison avant la saison 2025/26.