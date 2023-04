Joan Laporta : "Le Real Madrid est l’équipe du régime"

Présent en conférence de presse pour répondre à la polémique de l’affaire Negreira, Joan Laporta en a profité pour égratigner le Real Madrid.

Sa parole était attendue. Depuis maintenant plusieurs mois, le FC Barcelone se retrouve mêlé à une sombre affaire d’arbitrage suite à des virements suspects sur le compte de l’ancien vice-président de la commission technique des arbitres, un certain José Maria Enriquez Negreira. Ce lundi, le président barcelonais Joan Laporta a pris la parole pour s’expliquer.

Officiellement, le Barça justifie ces virements par des missions de rapport d’arbitrage confiées à Negreira, lequel n’aurait jamais agi en faveur du Barça. "Le club n'a jamais rien fait pour influencer les arbitres ou les résultats. L'accusation n'a pas été en mesure de prouver que les paiements effectués à des sociétés liées à M. Negreira pouvaient influencer les désignations d'arbitres ou les résultats sportifs", a déclaré Laporta.

Que reproche l’opposition ?

Pour l’opposition, les rapports constituent déjà un conflit d’intérêt. Et nombreux sont ceux qui estiment que Negreira a sans doute rédigé plus que des rapports pour le Barça. Dans l’opposition, on trouve justement le Real Madrid, qui s’est constitué partie civile dans l’espoir de récupérer certains titres compris dans la période. De quoi déclencher la colère de Laporta…

"Je veux parler de la présence d'un club, à lui seul, en tant que procureur privé dans le procès. Un club qui dit se sentir lésé. Un club qui a toujours été favorisé par les décisions arbitrales. Il a été considéré comme l'équipe du régime. En raison de sa proximité avec le pouvoir politique et économique. Je pense qu'il est bon de rappeler que pendant 7 décennies, la plupart des présidents de la commission d'arbitrage de la fédération espagnole ont été d'anciens partenaires, d'anciens joueurs ou d'anciens dirigeants du Real Madrid", a plaidé Laporta.

Laporta se lâche

"Pendant 70 ans, les personnes qui ont nommé ceux qui devaient rendre la justice sur le terrain étaient d'anciens associés, d'anciens joueurs ou d'anciens dirigeants du Real Madrid. Dans certains cas, tous en même temps. Pour que ce club vienne dire qu'il se sent lésé par la meilleure période sportive de l'histoire du FCB... Ce procès servira à les démasquer. C'est un exercice de cynisme sans précédent", a conclu le président blaugrana, définitivement remonté.