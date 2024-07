Joan Laporta dézingué après que le salaire de Mbappé est connu

Le salaire de Kylian Mbappé au Real Madrid crée une vive moquerie à Barcelone. Le président catalan se fait dézinguer par les médias.

Alors qu’il gagnait un salaire astronomique au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a vu ses émoluments complètement revus à la baisse après sa signature au Real Madrid. Pour rejoindre son club de cœur, le Bondynois a fait un gros sacrifice financier en acceptant de gagner à peu près la moitié de ce qu’il gagnait au PSG, selon les médias espagnols.

Mbappé, 3e gros salaire de LaLiga

« Un rêve devenu réalité », c’est ce qu’avait indiqué le capitaine de l’Equipe de France au soir du 3 juin quand il avait été officialisé comme nouveau joueur du Real Madrid. Le joueur de 25 ans a signé un contrat de cinq ans, qui le lie à la Maison Blanche jusqu’en juin 2029. Le joueur a été présenté le mardi 16 juillet dernier devant des milliers de fans madrilènes venus en grand nombre pour la cérémonie.

Mais contrairement à sa situation financière au Parc des Princes, Kylian Mbappé gagnerait beaucoup moins au Santiago Bernabéu. A la suite de la publication d’une infographie de 90min, l’on a une idée sur le salaire de l’ancien de l’AS Monaco au Real Madrid. Le Bondynois touchera 31,2 millions d’euros annuels à la Maison Blanche.

Laporta s’attire la foudre après la révélation

Le nouvel attaquant du Real Madrid est en effet le troisième gros salaire du championnat espagnol derrière Robert Lewandowski (2e), qui touche 33,5 millions d’euros et Frenkie de Jong (1er), qui lui, empoche 37,5 millions d’euros. Alors que les deux joueurs peinent à porter les Catalans, qui venaient de faire une saison (2023-2024) chaotique, les médias espagnols n’ont pas été tendres avec le président du Barça, Joan Laporta.

« Entre tant de pleurs, Lewandowski coûte plus cher que Mbappé. D’après les rivaux du club blanc, il s’agit d’une arrivée qui fausse la compétition. Mais la réalité est bien différente avec les chiffres qu’on a. […] C’est surréaliste quand on sait que depuis Barcelone, on a essayé de saboter tout ce qui concerne Mbappé. Tout ça pour que le joueur le mieux payé de la Liga soit Frenkie de Jong. […] Une fois de plus, ils devraient regarder leur nombril avant de regarder celui des autres », a-t-on pu lire sur Bernabéu Digital.

De son côté, Defensa Central parle de « la ruine de Laporta » tout en invitant le président catalan à aller à l’école de Florentino Pérez, puisque selon le média, il s’agit de « deux modèles de gestion complètement différents ». Le média madrilène ajoute que « les succès de Florentino Pérez dépassent les fiascos de Laporta ».