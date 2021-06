JO, Adil Rami pose sa candidature

Face à la pénurie de joueurs disponibles pour disputer le tournoi olympique, Adil Rami s’est porté volontaire pour aller à Tokyo.

Finaliste de l’Euro, vainqueur de la Coupe du Monde et bientôt champion olympique ? Il est encore trop tôt pour le dire mais Adil Rami est en tout cas prêt à rallier Tokyo pour participer au tournoi olympique de foot avec la France qui sera opposée au Mexique, à l'Afrique du Sud et au Japon en poules.

Face aux difficultés de Sylvain Ripoll de pouvoir constituer une liste de 23, l’ancien défenseur de l’OM a posé sa candidature auprès du sélectionneur des Espoirs.

"Je sais que l’équipe de France pour les JO ils ont quelques problèmes je crois, ils n’arrivent pas à trouver un nombre de joueurs suffisant. Je suis partant pour aller dans ce groupe France pour les JO, mais vraiment, tu sais que je peux aller en finale et gagner les JO", a-t-il déclaré sur RMC.

"C’est une équipe jeune, j’ai le caractère justement pour pouvoir les encadrer. J’aime mon pays et je sais que je peux apporter quelque chose en plus dans cette équipe, et tu le sais je suis atypique, si je met les pieds là-bas on arrive en finale."

Ayant rejoint Boavista la saison dernière, Adil Rami a grandement participé au maintien du club portugais dans l’élite, en prenant part à 22 rencontres. Après des passages compliqués en Turquie et en Russie suite à son licenciement de l’OM, le défenseur central a enfin enchaîné et n’arriverait donc pas à court de forme.

Seulement, malgré sa bonne volonté, il y a peu de chances de voir le champion du monde 2018 prendre part à l’aventure japonaise.

Pour rappel, Ripoll a le droit à seulement trois joueurs au-dessus de 23 ans dans sa liste. Et il semble que ces trois places ont déjà été attribuées à André-Pierre Gignac et Florian Thauvin, tous deux joueurs aux Tigres de Monterrey, ainsi que Teji Savanier, pourtant hors de la pré-sélection mais que Montpellier a accepté de libérer.