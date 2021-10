Jesse Marsch : "La Ligue Europa doit être l'objectif de Leipzig"

Après la rencontre, l'entraîneur de Leipzig était déçu du résultat mais pas de la manière.

Leipzig a failli créer l'exploit au Parc des princes et ne s'est incliné que 3 buts à 2 face au PSG. Après la rencontre, en conférence de presse, Jesse Marsch, l'entraîneur du RBL a salué la performance de ses joueurs mais reconnaît que son équipe, qui compte 0 point après 3 journées, est un peu juste pour la Ligue des champions.

Votre sentiment sur ce match...

« Notre plan de match a bien fonctionné, on a très bien joué. Mais dès que l'on a mené, on a commis trop d'erreurs faciles et finalement on a peut-être mérité cette défaite. Mais il faut féliciter notre équipe car c'est un pas en avant pour nous. »

Pourquoi Emile Forsberg n'a pas joué ?

« Emile a beaucoup joué avec sa sélection nationale et on a senti que l'on avait besoin de fraîcheur mais quand il est rentré c'était trop tard. »

Certains de vos joueurs ont sorti un très gros match...

« C'est souvent très difficile de jouer en Ligue des champions contre les plus grandes équipes. C'est difficile de recevoir des avertissements des arbitres mais je ne veux pas parler de l'arbitre car l'on a commis aussi beaucoup d'erreurs. Mais on a fait un gros match. Laimer a été énorme, pareil pour Orban ou Mukiele. Sur le terrain Nkuku était le meilleur joueur, au même titre que Messi et Mbappé. »

Quel est l'état de vos joueurs ? Votre objectif est-il la Ligue Europa désormais ?

« On a eu quelques blessures : Klostermann a pris une frappe sur la cuisse tout comme Haidara donc cela nous coûte. Aujourd'hui on peut dire qu'il sera difficile de se battre pour sortir de cette phase de groupe, la Ligue Europa doit être un objectif. C'est bien car Bruges a perdu. Nous devons aussi faire deux bons résultats chez nous et battre Bruges. »

Pourquoi avoir décidé d'aligner cette équipe qui était très jeune ?

« On avait une équipe très jeune avec une composition très audacieuse. En face, il y a des joueurs d'expérience qui disputent toutes les grandes compétitions. Pour les battre, il fallait faire la performance parfaite. Mais on a su contrôler les espaces, attaquer les bon espaces, faire ce qu'il fallait au bon moment et on a eu une possession de balle assez élevée ici à Paris. C'était bien mais pas assez. »