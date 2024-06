Jérôme Rothen fracasse Zinédine Zidane après sa sortie sur l’OM

Quelques jours après la sortie de Zidane sur l’OM, son ancien coéquipier en Equipe de France, Jérôme Rothen, le ramène à l’ordre.

Natif de Marseille, Zinédine Zidane a déclaré sa flamme au club phocéen ces derniers jours. L’ancien joueur et ancien entraîneur du Real Madrid regrette n’avoir pas pu jouer pour l’OM qu’il aime tant. Une déclaration qui sonne mal chez Jérôme Rothen, qui remet en cause la sincérité de Zizou.

L’appel du pied de Zidane à l’OM

Ancien joueur de Cannes, Bordeaux, Juventus Turin et enfin Real Madrid, Zinédine Zidane jamais entraîné ou joué pour le club de sa ville natale, l’Olympique de Marseille, bien que son nom ait été associé aux Phocéens récemment. Un regret que nourrit le champion du monde et Ballon d’Or 1998 dans un entretien avec Le Média Carré. « Ça me manque de pas avoir joué à l’OM mais c’est comme ça. Le parcours s’est passé comme ça. Je ne l’ai pas fait mais Marseille, le club, il reste toujours dans mon cœur », avait-il lancé. Zidane reste ouvert à une aventure olympienne en tant que coach.

« Quand t'es Marseillais, tu l'es à vie. Même quand tu pars. Quand tu es de Marseille, tu es de Marseille. C'est toujours un plaisir de revenir dans cette ville. Déjà, j'ai mes amis et ma famille. Quand je peux les voir, je suis content. Marseille, c'est particulier, je ne sais pas. Je suis fier d'être Marseillais. J'ai aussi été au Stade Vélodrome. J'ai vu des joueurs incroyables, exceptionnels et je me disais 'Pourquoi pas un jour être sur le terrain ?' J'ai travaillé, j'ai bossé mais tout est parti de Marseille », avait confié Zizou à Canal+ Afrique.

Rothen traite Zizou de menteur

Au micro de RMC, Jérôme Rothen s’en est pris à Zinédine Zidane. Pour l’ancien milieu gauche du Paris Saint-Germain, le technicien français n’est pas sincère avec le club et les supporters marseillais. « Je veux bien qu’il ait envie de montrer son appartenance à Marseille, très identifié Marseille, il n’y a pas de soucis. (…) Par contre dans ses interviews c’est toujours un peu trop calculé. On parlait de la communication de Kylian Mbappé ces derniers temps, qui pour moi, se perd totalement. Ils ont toujours quelque chose à aller gratter à droite et à gauche. Là, on se dit qu’en termes d’image, Zinedine Zidane qui fait cette interview-là, qui n’était pas la plus grande interview de l’histoire on est d’accord… », a lancé l’ancien de l’AS Monaco.

« Mais insister autant sur l’appartenance à Marseille, sur ce club etc, si réellement, c’est ce que tu penses, pourquoi il n’y va pas ? (…) Juste un petit coup de téléphone aux dirigeants marseillais si tu penses comme tu le dis, bin vas-y ! Mais vu qu’il ne le fait pas, c’est pour ça que je dis qu’il n’est pas sincère. Il n’est pas honnête, il ment aux gens, il ment à Marseille, il ment aux marseillais, il ment à ceux qui sont passionnés de ce club. C’est très clair. Par contre, je le dis et je le redis, Zinedine Zidane, c’est tout le temps calculé ce qu’il dit, de A à Z, et les gens gobent tout. Donc non, arrêtez ! Pour moi, si t’as un rêve, tu y vas », a ajouté Jérôme Rothen.