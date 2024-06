Mercato, Zidane fait les yeux doux à l’OM

Zinedine Zidane a envoyé un message à l’OM, ces dernières heures.

L’Olympique de Marseille va vivre un été des plus compliqués. Sans Coupe d’Europe la saison prochaine, le club phocéen devrait faire beaucoup de changements lors du mercato estival. Il y aura donc du mouvement à l’OM dans le sens des départs comme des arrivées. Toutefois, le chantier le plus important de Marseille cet été reste celui d’entraineur. Un poste pour lequel un certain Zinedine Zidane a relancé sa candidature ces dernières heures.

La galère de l’OM pour le poste d’entraineur

L’Olympique de Marseille est toujours sans entraineur depuis le départ à la retraite de Jean-Louis Gasset. Un départ anticipé depuis plusieurs mois par le club provençal qui veut désormais de la stabilité à ce poste qui aura connu quatre entraineurs la saison écoulée. L’OM a ainsi jeté son dévolu sur Paulo Fonseca mais ce dernier aurait donné sa préférence à l’AC Milan. Après avoir été snobé aussi par Matias Almeyda, le club phocéen s’est lancé sur la piste Sergio Conceiçao, dernière priorité en date mais le dossier a du mal à être bouclé.

Zinedine Zidane clame son amour pour l’OM

Cependant, l’Olympique de Marseille pourrait relancer la piste Zinedine Zidane. Cela fait plusieurs années maintenant que les supporters marseillais espèrent voir le champion du monde 1998 sur le banc de leur club. Mais l’ancien coach du Real Madrid n’avait pas donné sa priorité à l’OM. Pourtant, quelques mois après avoir confié vouloir retrouver du service, Zinedine Zidane a clamé son amour pour l’OM au moment où le club peine à trouver un entraineur pour la saison prochaine.

« Le Vélodrome c’était surtout avec l’équipe de France. Quand j’étais petit je venais au stade. De 11 ans à 14 ans, j’y allais avec mes copains, au Virage nord, en dessous le tableau d’affichage. J’ai vu mes idoles jouer Enzo Francescoli, Karl-Heinz Förster, tous ces joueurs-là de fou qui sont passés à Marseille. J’étais supporter marseillais, je suis toujours passionné marseillais », a déclaré l’ex-international français samedi au micro de Mamadou Niang dans une interview à Canal Plus Afrique.