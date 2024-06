Mercato, l'annonce importante de Zidane sur l'OM et son avenir

Zinedine Zidane a fait une forte annonce sur son avenir et l’OM, mardi.

L’Olympique de Marseille est toujours sans entraineur. Snobé par Paulo Fonseca, l’OM a foncé sur Sergio Conceiçao mais le dossier n’a toujours pas abouti. De l’autre côté, Zinedine Zidane n’a toujours pas retrouvé un banc de touche. Quelques jours après fait les yeux doux à l’OM, la légende française a effectué une nouvelle sortie sur son avenir ce mardi et n’a pas manqué d’envoyer un nouveau message au club phocéen.

Le terrain manque à Zinedine Zidane

Depuis la fin de son second mandat au Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane n’a plus retrouvé un banc de touche. Désireux de rejoindre l’Equipe de France, le champion du monde 1998 a vu les portes de la sélection lui être fermées alors que Didier Deschamps est encore sous contrat jusqu’en 2026. L’ex-capitaine des Bleus aurait quand même pu retrouver du service cette saison où il a été associé à plusieurs clubs dont Manchester United, le Bayern Munich ou encore l’OM.

Pourtant, ‘’Zizou’’ ressent de la nostalgie et a bien envie d’entrainer à nouveau. « Bien sûr que ça me manque (d'être entraîneur, Ndlr). Mais le plus important pour moi, c'est d'être actif et occupé. Et je le suis aujourd'hui, d'une autre manière, mais je le suis (…) On verra ce qu'il se passera, et s'il faut remettre le couvert, on le remettra », confie Zidane dans une interview avec Le Média Carré.

Zidane envoie un nouveau message à l’OM

Par ailleurs, Zinedine Zidane pourrait avoir de la place sur le banc de l’Olympique de Marseille. S’il n’a jamais évolué sous la tunique marseillaise en tant que joueur, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux reste un grand fan de l’OM. Et justement au moment où le club phocéen est toujours à la quête d’un nouvel entraineur, Zidane clame une fois encore son amour pour Marseille.

« Quand t'es Marseillais, tu l'es à vie. Même quand tu pars. Quand tu es de Marseille, tu es de Marseille. C'est toujours un plaisir de revenir dans cette ville. Déjà, j'ai mes amis et ma famille. Quand je peux les voir, je suis content. Marseille, c'est particulier, je ne sais pas. Je suis fier d'être Marseillais. J'ai aussi été au Stade Vélodrome. J'ai vu des joueurs incroyables, exceptionnels et je me disais 'Pourquoi pas un jour être sur le terrain ?' J'ai travaillé, j'ai bossé mais tout est parti de Marseille », explique le Ballon d’Or 1998.