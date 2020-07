Jérome Boateng devrait continuer avec le Bayern

L’ex-défenseur de la Mannschaft, Jérome Boateng, devrait honorer le contrat qui le lie au Bayern Munich.

Jerome Boateng restera avec les champions d’ jusqu'à la fin de son contrat actuel en 2021, selon ce que rapporte le quotidien allemand Kicker.

Le joueur de 31 ans a joué un rôle clé dans le huitième triomphe national consécutif du Bayern en composant un duo de centraux efficaces avec David Alaba. Une renaissance pour cet expérimenté arrière vu qu’il avait été relégué sur le banc à un moment donné. Hansi Flick lui a donné une nouvelle opportunité et il a su la saisir.

Boateng (31 ans) a été longtemps annoncé sur le départ, mais les rumeurs suggèrent qu'il restera à l’Allianz Arena maintenant pendant au moins un an de plus. Et il peut se concentrer entièrement sur son club, vu qu’il n’est plus sélectionné avec la Mannschaft depuis le dernier Mondial.

Plus d'équipes

Boateng fut un temps annoncé en , mais il n’y a pas eu d’approches concrètes pour le faire venir Outre-Manche. Il y a quelques années, il avait aussi intéressé le PSG.