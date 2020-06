Jérémy Ménez vers Reggina, ça se précise

L’ancien international français Jérémy Ménez serait proche de signer en faveur de l’équipe italienne de Reggina.

A peine dix jours après avoir quitté le , Jérémy Menez est en passe de se trouver un nouveau point de chute. Si l’on en croit les révélations de RMC Sport, l’expérimenté gaucher devrait rebondir en Serie B italienne, du côté de Reggina.

Cette saison, Reggina se produisait en 3e division transalpine, mais elle vient d’assurer son accession. Massimo Taibi, son directeur sportif (ex gardien de l’ ), voit grand pour le club et c’est pourquoi il a entamé les pourparlers avec l’ailier français. Des pourparlers qui seraient donc sur le point d’aboutir.

Ménez a déjà évolué en à deux reprises durant sa carrière. Entre 2008 et 2011, il a connu un passage à l’AS Rome. Puis, entre 2014 et 2016, il s’est produit sous les couleurs de l’AC Milan. Il compte 127 matches et 25 buts en .

Il y a environ un mois, dans un entretien à Football, le natif de Longjumeau a fait savoir qu’il n’avait nullement l’intention de raccrocher les crampons. Malgré quelques expériences ratées à l’étranger et beaucoup de critiques, il a assuré qu’il prenait toujours autant de plaisir à fouler les pelouses de football.