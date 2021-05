"Je ne sais pas comment il a gardé son permis de conduire !" - Tuchel se souvient avec tendresse du temps passé avec Aubameyang à Dortmund

L'entraîneur des Blues a offert son point de vue sur le capitaine des Gunners qui a fait l'objet de critiques cette saison.

Thomas Tuchel a admis qu'il échange toujours des messages avec Pierre-Emerick Aubameyang, qu'il avait précédemment coaché pendant son séjour au Borussia Dortmund. Pierre-Emerick Aubameyang a marqué 141 buts en 213 matchs à Dortmund, où il a été entraîné pendant deux ans par Thomas Tuchel après avoir été recruté en Allemagne par Jürgen Klopp. Avant leur première rencontre dans le football anglais, Tuchel a donné son avis sur le capitaine des Gunners, qui a fait face à de plus en plus de critiques au milieu de la lutte de son équipe pour se qualifier pour une compétition européenne.

"Il ne rajeunit pas, c’est le problème", a déclaré Tuchel lorsqu'on lui a demandé s’il voulait le signer pour le club de l’ouest de Londres. "À l'époque à Dortmund, c'était un pur plaisir de l'avoir dans l'équipe. Aubameyang était un attaquant fantastique, un finisseur fantastique sur le terrain. Mais plus que cela, il était un travailleur fantastique en dehors du terrain. Je pense qu'il n'a pas manqué un seul entraînement en deux ans".

"Peut-être qu'il est arrivé cinq minutes en retard sur le terrain d'entraînement, ça peut arriver avec lui ! Mais s'il fait ça, il est pressé, il s'excuse, il est désolé, il a encore un sourire sur son visage. Ouais, c'était une relation très fiable car il a livré une quantité incroyable de buts, sa vitesse était unique en Bundesliga et il était un joueur crucial. C'était un plaisir de travailler avec lui, toujours un sourire sur son visage, très, très gars honnête", a ajouté l'Allemand.

Tuchel loue l'esprit de compétition d'Aubameyang

Thomas Tuchel est toujours en contact avec son ancien protégé : "C'était un peu fou, mais c'est vraiment fou. Nous sommes toujours en contact de temps en temps et échangeons des messages quand certains d'entre nous remportent une grosse victoire. D'une certaine manière, il sera toujours mon joueur et se sent comme il sera toujours mon joueur, donc vous voulez qu'il réussisse et passe un bon moment où qu'ils soient. Ce contact ne s'est jamais complètement arrêté et c'est agréable de le voir car il est toujours prêt à se faire un câlin et c'est agréable de le voir rire, mais, bien sûr, nous voulons l'arrêter et il n'y a plus d'échange maintenant avant les matchs. Ce n'est pas le la première fois que nous avons joué contre le gars que nous avons entraîné, donc rien de spécial là-bas".

On a alors demandé à Tuchel si Aubameyang était malchanceux de ne pas avoir gagné plus dans sa carrière et il a répondu: "Ouais parce qu'il est un vainqueur, il est un vainqueur. Nous avons remporté la coupe ensemble à Dortmund. Je n'ai jamais eu le sentiment qu'il manquait d'une certaine mentalité quand on voulait gagner des choses. Mais clairement, il ne peut pas le faire seul et il a aussi besoin d'une équipe de haut niveau pour jouer pour concourir pour le plus haut niveau."

"Quand nous voulions qu'il soit à l'heure, nous lui avons dit que la réunion était 10 h 45 alors que la réunion était 11 heures, donc il y avait de bonnes chances qu'il soit là avec tout le monde", at-il ajouté. "On entendait la voiture de loin. On l'entendait à un kilomètre de là, on pouvait tout préparer, démarrer la vidéo car il arrivera bientôt ! Je ne sais pas et je ne sais toujours pas comment il a réussi à garder le permis de conduire dans sa poche car au son de la voiture, je ne sais pas s'il était toujours sur la limite de vitesse", a plaisanté l'entraîneur des Blues.

"C'est lui. C'est difficile d'être vraiment en colère contre ce gars parce qu'il vient avec un grand sourire, il a un grand cœur et donne une excuse à tout le monde et tu pourrais accepter d'avoir un ou deux gars comme ça dans l'équipe. Ce n'est pas le plus gros problème. Mais n'oubliez pas qu'il était aussi un professionnel de haut niveau qui n'a jamais manqué aucune séance d'entraînement, ne s'est jamais faufilé hors du terrain d'entraînement une minute plus tôt ou le contraire parce qu'il était toujours habillé et prêt pour l'entraînement", a conclu Thomas Tuchel qui a hâte de retrouver Aubameyang.