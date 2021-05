Chelsea, Rudiger révèle la recette gagnante de Tuchel

Antonio Rudiger, le défenseur de Chelsea, croit savoir pourquoi les Blues sont aussi performants avec Thomas Tuchel.

Après l'impressionnante victoire 2-1 de samedi à Manchester City, le défenseur de Chelsea, Antonio Rudiger, a révélé le discours mobilisateur qu’a tenu leur coach Thomas Tuchel à la mi-temps et qui les a incités à se libérer.

"A la mi-temps, on était encore dans le match et l'entraîneur nous l'a souligné", a déclaré Rudiger sur le site officiel de Chelsea. "Il voulait que nous sortions sur le terrain et montrions notre état d’esprit. C’est ce que nous avons fait. Nous pensions tous que nous pouvions changer les choses."

« City est une équipe humaine »

L’international allemand a enchéri en expliquant qu’avec Tuchel, Chelsea n’a désormais plus aucun complexe et qu’elle sait aujourd’hui comment exploiter les failles adverses : "City, c'est une équipe très forte mais elle est aussi humaine, et il y aura des moments où elle fera des erreurs. Quand cela arrive, vous devez être prêts à les punir et nous l'avons fait à la fin avec notre but gagnant et c'était une grande satisfaction pour tout le monde d'obtenir cette victoire. "

Depuis que Tuchel s’est installé à sa tête, Chelsea n’a perdu que deux matches. Face à West Bromwich en championnat, et contre Porto en C1 (sans conséquence). Alors qu’elle était au plus mal en janvier dernier, l’équipe londonienne est désormais en position de se qualifier pour la prochaine C1, tout en étant encore en course pour aller chercher la Ligue des Champions et la FA Cup.

Chelsea a aussi impressionné en battant deux fois Manchester City en l’espace d’un mois. Les Blues vont tenter de réaliser la passe de trois, le 28 mai prochain en finale de la C1.