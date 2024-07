"Je n'ai rien dit de mal", le ton monte entre Julian Alvarez et Guardiola

Le courant ne passerait pas entre Pep Guardiola et son attaquant Julian Alvarez. A distance, les deux hommes font la passe d’armes.

Présent aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l’équipe d’Argentine, Julian Alvarez a tenu quelques propos sur son avenir à Manchester City, qui ne sont pas passés auprès de son entraîneur Pep Guardiola. Depuis les Etats-Unis pour la tournée estivale, le technicien espagnol a répondu à l’Argentin. Ce dernier envoie la réplique, dans la foulée, à son coach.

Mal compréhension entre Guardiola et Alvarez

Dans le viseur du Paris Saint-Germain qui le vise pour remplacer Kylian Mbappé, Julian Alvarez est actuellement en France pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. En concurrence avec Erling Haaland dans l’axe du club champion d'Angleterre, l’avant-centre argentin pourrait être vendu cet été, vu que son prix a été fixé dernièrement. Même s’il reconnaît avoir le temps de jeu nécessaire, Julian Alvarez déplore le fait que Pep Guardiola ne lui en donne pas plus dans des matchs importants.

Une sortie de l’ancien de attaquant de River Plate à laquelle l’entraîneur des Skyblues, Pep Guardiola a répondue depuis les Etats-Unis. « Je savais qu’il a dit qu’il y réfléchirait. Quand il aura fini d’y réfléchir, son agent appellera Txiki et nous verrons ce qui se passera. Je sais qu’il veut jouer des moments importants, oui. Mais les autres aussi. 18, 19 joueurs veulent aussi jouer les grands matchs. J’ai lu qu’il voulait y réfléchir, d’accord, qu’il y réfléchisse et après, il nous informera de ce qu’il veut faire. Il joue beaucoup, il en veut plus ? Très bien. Qu’il y réfléchisse. Quand il aura réfléchi, il nous informera », a déclaré Guardiola, répondant à son joueur.

Alvarez réplique à Guardiola

Après la victoire de l’équipe d’Argentine Espoirs contre l’Ukraine aux JO Paris 2024, mardi, l’attaquant de 24 ans, qui a appris la réponse de son entraîneur, a profité de l’occasion pour répondre à Guardiola. « J’ai entendu ce qu’il a dit. Je n'ai rien dit de mal ou d'anormal. J’ai toujours dit que je me sentais bien à Manchester City, mais faire un bilan d’après-saison est quelque chose de normal. C’est tout », a-t-il déclaré au micro de TyC Sports, dans des propos rapportés par AS.

« Je ne me suis pas arrêté pour réfléchir à froid. Quand les JO seront terminés, je réfléchirai calmement à ce que je veux pour moi. Nous verrons ce qui se passera ensuite », a ajouté le champion du monde en titre.