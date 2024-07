Mercato, Julian Alvarez envoie un message au PSG

En manque de temps de jeu, Julian Alvarez a envoyé un signal à l’endroit du PSG, lundi.

Le Paris Saint-Germain connait un mercato plus ou moins compliqué cet été. Désireux de se renforcer à divers postes et surtout en attaque, le club de la capitale se fait refouler pour la plupart de ses cibles. En plus de cela, le PSG doit gérer la concurrence d’autres cadors européens et même saoudiens dans certains dossiers. Cependant, la chance semble enfin tourner en faveur de Paris notamment avec la dernière sortie de Julian Alvarez.

La sortie fracassante de Julian Alvarez qui interpelle le PSG

Le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid contraint le PSG à combler le vide laissé par le Bondynois en recrutant un nouvel attaquant. Un chantier que le club n’a toujours pas réussi à boucler malgré plusieurs cibles sur le marché comme Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Marcus Rashford, Jadon Sancho ou encore Julian Alvarez. Si aucun de ces dossiers n’a toujours pas abouti, celui de l’Argentin pourrait être plus abordable encore que ce dernier continue de se plaindre de son manque de temps de jeu à Manchester City.

« La saison dernière, j’étais l’un des joueurs avec le plus de minutes à City. Mais, au final, vous n’aimez pas être exclu des matches importants, vous voulez y contribuer. Je vais prendre mon temps pour réfléchir à ce que je veux pour moi. Nous verrons », a déclaré Julian Alvarez dans des propos rapportés par Fabrizio Romano.

Julian Alvarez prend son temps

Arrivé à l’été 2022 en provenance de River Plate, Julian Alvarez est barré par la concurrence d’un certain Erling Haaland, meilleur buteur des Citizens lors des deux dernières saisons. Alors que sa polyvalence lui a permis de grappiller assez de temps de jeu sous Pep Guardiola, le champion du monde 2022 n’est pas content d’être mis de côté lors des matchs importants de Manchester City.

Alors que le PSG lui a donné un ultimatum et que City a déjà fixé son prix, Julian Alvarez va attendre la fin des JO qu’il dispute avec l’Argentine avant de trancher sur son avenir. « J'aurai le temps pour prendre ma décision. Je n'y ai pas encore pensé à froid. Quand les JO seront terminés, je commencerai à réfléchir tranquillement sur ce que je veux », précise-t-il.