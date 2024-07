Manchester City, Pep Guardiola répond cash à Julian Alvarez

Coach de Manchester City, Pep Guardiola n’a pas attendu longtemps pour répondre à la sortie de son attaquant Julian Alvarez.

Avant-centre des Skyblues, Julian Alvarez attise la convoitise pour ce mercato estival. Présent en Argentine pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, l’attaquant argentin a évoqué son avenir à l’Etihad, lui qui est dans le viseur du Paris Saint-Germain, qui veut signer le joueur au plus vite, cherchant un remplaçant à Kylian Mbappé.

Alvarez dubitatif sur son avenir à City

Recruté par Manchester City à l’hiver 2022 en provenance de River Plate, l’attaquant de 24 ans avait passé six mois chez les Argentins avant de rallier Manchester l’été de la même année. Sous contrat avec les champions d’Angleterre jusqu’en 2028, l’avant-centre de l’Albiceleste dont le prix de vente a été cité par Manchester City, a évoqué son avenir. Au micro de DSports Radio, lundi, Alvarez dit prendre une décision pour son avenir après la participation aux JO Paris 2024. Ceci après s'être plaint de son temps de jeux qu'il juge quand même suffisant.

Getty

« La saison dernière, j’ai été l’un des joueurs de Manchester City qui a joué le plus de minutes dans l’équipe. Mais c’est vrai, qu’au bout du compte, on n’aime pas être écarté des matches importants et débuter sur le banc, tu as envie de contribuer. Je ne me suis pas posé pour réfléchir clairement à ce que je vais faire pour mon avenir. Quand les Jeux Olympiques termineront, je prendrai le temps de réfléchir à ce que je veux pour moi. Nous verrons ce qui se passera ensuite… », déclarait le joueur.

Guardiola répond à son attaquant

Mais les propos du joueur argentin ont été écoutés par son entraîneur en club, Pep Guardiola, qui n’a pas tardé à répondre à Julian Alvarez. En marge du match amical contre le Barça cette nuit du mardi 30 à mercredi 31 juillet, le technicien espagnol a réagi à la prise de position de son joueur.

(C)Getty Images

« Je savais qu’il a dit qu’il y réfléchirait. Quand il aura fini d’y réfléchir, son agent appellera Txiki et nous verrons ce qui se passera. Je sais qu’il veut jouer des moments importants, oui. Mais les autres aussi. 18, 19 joueurs veulent aussi jouer les grands matchs. J’ai lu qu’il voulait y réfléchir, d’accord, qu’il y réfléchisse et après, il nous informera de ce qu’il veut faire. Il joue beaucoup, il en veut plus ? Très bien. Qu’il y réfléchisse. Quand il aura réfléchi, il nous informera », a laissé entendre l’ancien coach du FC Barcelone. Le message est passé.