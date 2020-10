Javier Tebas vole au secours de Mediapro

Le président de la Ligue Espagnole de football a défendu le groupe Mediapro face aux attaques dont il est la cible.

Pour ne pas avoir voulu payer ce qu’il doit à la LFP, dans son échéance du mois d’octobre, Mediapro est actuellement montré du doigt de toutes parts. Le principal diffuseur de la est critiqué pour ne pas avoir tenu ses engagements.

Cette situation fait beaucoup réagir en , mais aussi en . Javier Tebas, le président de la , a par exemple tenu à prendre la parole pour commenter ce dossier. Pour lui, Mediapro est parfaitement dans son droit, en exigeant le contrat soit réévalué en fonction de la situation sanitaire.

« La LFP ne doit pas être étonnée »

« La Ligue française devait s’attendre à ce qu’un média détenteur de droits renégocie son contrat. Il faut renégocier ce contrat. Nous, en Espagne, nous l’avons renégocié, et avec des rabais importants, a lancé le dirigeant dans des propos accordés à l’AFP. Si Mediapro a acquis un produit et qu’il ne peut pas l’exploiter correctement, avec par exemple la fermeture des bars qui diffusent du foot, il faut s’asseoir pour renégocier de bonne foi. Et cela suppose un rabais très important, donc je crois qu’ils ne doivent pas se montrer étonnés ».

Pour rappel, il y a deux jours, Jaume Roures, le patron de Mediapro, a tenu un point-presse pour assurer qu’il croyait fermement en un processus de réconciliation. Il a aussi assuré qu’il n’était pas question pour l’instant d’un quelconque désengagement.