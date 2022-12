Javier Tebas lance une nouvelle pique au PSG concernant Lionel Messi

Interrogé sur le possible retour de Lionel Messi au FC Barcelone la saison prochaine, le président de la Liga en a profité pour tacler le PSG.

Les trois lettres préférées de Javier Tebas sont le P, le S et le G. Le président de la Liga n'a qu'un seul mot à la bouche : PSG. Javier Tebas ne manque pas la moindre occasion de se payer le club de la capitale et cela ne date pas d'hier. Le président de la Liga a souvent ciblé les nouveaux riches, Manchester City et le PSG, et s'acharne désormais sur le club français depuis la signature de Lionel Messi là-bas.

Trois conditions pour signer au Barça

En fin de contrat à l'été 2023 avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi est actuellement à la Coupe du monde avec l'Argentine et ne se soucie pas de son futur. Mais d'autres le font pour lui. Ces dernières semaines, un retour du septuple Ballon d'Or au FC Barcelone a été évoqué avec insistance et a été commenté par plusieurs acteurs du club catalan.

Alors que l'entraîneur du Barca, Xavi, a récemment salué la possibilité d'entraîner Lionel Messi, le président de la Liga a des doutes. Javier Tebas s'est interrogé sur les motivations de l'Argentin et sur la possibilité que le Paris Saint-Germain le laisse partir, avant d'affirmer que le salaire qu'il perçoit actuellement dans la capitale française ne serait pas conforme au règlement financier de la Liga.

"Seul le PSG peut le payer"

"Je ne sais pas ce que Lionel Messi veut", a déclaré Tebas lors d'une cérémonie pour le magazine espagnol Ejecutivos. "Tout d'abord, s'il veut quitter le PSG ; deuxièmement, si le PSG le laisse partir ; et, troisièmement, cela dépend ensuite de ce qu'il gagne, n'est-ce pas ? Si ces trois choses se mettent en place et que le montant est abordable pour Barcelone, dans le cadre du règlement financier de la Liga, il signera".

"Mais cela dépend de ce qu'il gagne. Si c'est ce qu'il gagnait quand il est parti en 2021, alors non. Avec le montant que Messi gagne en ce moment, seul le PSG peut se permettre de le payer", a conclu Javier Tebas. Le message est clair de la part du président de la Liga, si Lionel Messi veut revenir au bercail, il devra faire des sacrifices sur le plan financier.

Messi a fait des adieux émouvants au club catalan en 2021, après que Barcelone n'ait pas pu se conformer aux lois financières strictes de la Liga. Après presque un an et demi dans la capitale française, au cours duquel il a inscrit 23 buts et délivré 28 passes décisives, les rumeurs sur la prochaine destination de l'Argentin commencent à circuler. La dernière en date est celle d'un transfert sensationnel de plusieurs millions de dollars à l'Inter Miami, club de MLS.