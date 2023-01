Javier Pastore explique enfin pourquoi il a quitté le PSG

Après 269 apparitions sous le maillot et 7 années passées au club, Javier Pastore quitte le PSG en 2019. Il explique aujourd'hui enfin pourquoi il a q

Débarqué de Palerme avec le statut de pépite en devenir, Javier Pastore devient rapidement le chouchou du Parc des Princes. Ses premières saisons sont une réussite mais des blessures à répétition vont venir gâcher la fête. En 2019, le fantasque argentin quitte la capitale pour rejoindre l'AS Rome. Trois ans plus tard, il s'est enfin livré sur les raisons de son départ.

Des blessures à répétition comme premières difficultés

Au micro de Colinterview, Javier Pastore s'est longuement confié sur sa carrière, et notamment sur son passage au Paris Saint-Germain. Un élément en particulier a dû retenir l'attention des supporters du club : l'explication de son départ malgré l'amour des fans. Et l'importance des blessures dans cette décision.

Après plusieurs années en progression, Javier Pastore connaît une saison 2016-2017 catastrophique qui le voit louper 25 matchs à cause de multiples blessures. « C'était ma saison la plus difficile. Surtout dans la vie de tous les jours. J'avais toujours des douleurs, je n'arrivais pas à m'en remettre. Je ne voulais plus sortir, j'étais complètement perdu. » Même sa mère le pousse à arrêter : « Elle m'appelait pour me dire 'mon amour, ne joue plus au football, si tu as mal il vaut mieux arrêter. Ce n'est plus possible, tu te fais mal trop souvent'. »

« Nasser voulait me prolonger, mais je ne trouvais pas ça juste »

Mais le fantasque meneur de jeu s'est accroché. Jusqu'en 2019, où il décide de quitter le club de son coeur. Pourtant, le président du PSG était opposé à son départ : « Nasser voulait me prolonger pour 5 ans. Mais je ne trouvais pas ça juste parce que je n'avais plus le niveau pour continuer au PSG à l'époque. J'ai donc demandé à partir parce que le projet était trop haut, et ils m'ont laissé partir. » Un choix cornélien : « C'était difficile de quitter le club. Mon cœur ne disait pas stop, je voulais finir ma carrière ici. C'était la meilleure aventure. »

Au final, l'élément principal du départ de Pastore, c'est une question de respect : « C'était mieux aussi financièrement pour le club. Cela faisait sept ans que j'étais à Paris. Et après 5 ans, les clubs doivent payer des taxes supplémentaires. Mon histoire avec le PSG avait très bien commencé et je ne voulais pas forcer les choses. Dans la vie, on a besoin d'être honnêtes, d'être corrects. Le PSG m'a énormément donné dans ma vie, je voulais garder cette relation positive. Rester là encore quatre ans juste pour rester là, ce n'était pas correct. C'était le moment d'arrêter. »