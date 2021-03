James Rodriguez : "Je peux encore faire mieux à Everton".

L'international colombien est persuadé qu'il peut montrer encore davantage avec son club d'Everton, en course pour une qualification européenne.

James Rodriguez promet qu'il y a "plus à venir" de sa part à Everton. L'international colombien a impressionné depuis son arrivée du Real Madrid en septembre.

Rodriguez a inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives en 18 apparitions en Premier League, mais il n'a plus joué depuis la victoire des Toffees sur Liverpool (2-0) le 20 février.

Le joueur de 29 ans s'attend à être prêt à reprendre la compétition pour l'équipe de Carlo Ancelotti face à Crystal Palace la semaine prochaine et il espère maintenir son impact positif sur l'équipe.

Il a déclaré au site internet du club : "Je suis assez content de la façon dont je joue. Je pense qu'il y a plus à venir et que je peux atteindre une meilleure forme.

"Mais quand j'ai bien joué, cela a eu un effet positif sur l'équipe. Et c'est ce que je veux : que l'équipe joue un bon football et soit performante. Il a été très facile de s'installer. Je suis arrivé dans un bon club, un club qui veut réaliser de grandes choses."

Ancelotti a travaillé avec Rodriguez au Real Madrid et au Bayern Munich avant de le faire venir à Goodison Park. L'ancienne star de Monaco affirme qu'Ancelotti sait comment l'utiliser correctement et qu'ils ont un lien étroit.

"Je suis avec un manager qui sait exactement comment je suis. Il sait comment se comporter avec ses joueurs et son staff, a-t-il ajouté. Je m'entends très bien avec lui, comme un père et son fils. Donc, tout a été très facile et direct.

"Le football est beaucoup plus physique [que dans les autres championnats européens qu'il a connus]. Il y a beaucoup de contacts et on voit des fautes tout le temps. Mais ce sont toutes de nouvelles expériences et je suis heureux d'ajouter celle-ci à ma liste."

Everton a perdu ses trois derniers matches toutes compétitions confondues et occupe désormais la huitième place en Premier League, à cinq points de Chelsea, qui occupe la dernière place qualificative pour la Ligue des champions.

Le club de la Mersey reçoit Crystal Palace en championnat le 5 avril, avant un déplacement à Brighton la semaine suivante.