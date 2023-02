Jakub Jankto fait son coming out : "Je suis homosexuel et je ne veux plus me cacher"

Jakub Jankto, actuel joueur du Sparta Prague et qui a longtemps joué en Serie A, a fait son coming out sur Instagram.

Le milieu de terrain tchèque Jakub Jankto, prêté cette saison au Sparta Prague par Getafe a fait ce lundi 13 février 2023 son coming-out.

Jankto fait son coming out sur Instagram

Sur son compte Instagram, le joueur a publié une vidéo accompagné d'un long message dans lequel il révèle son homosexualité.

« Salut, je suis Jakub Jankto. Comme tout le monde, j'ai mes forces, j'ai mes faiblesses, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai un métier que j'exerce au mieux de mes capacités depuis des années, avec sérieux, professionnalisme et passion. Comme tout le monde. Je veux aussi vivre ma vie en toute liberté. Sans peur. Sans préjugés. Sans violence. MAIS avec amour. Je suis homosexuel et je ne veux plus me cacher », peut-on lire dans son post Instagram.

Une carrière menée essentiellement en Italie

Agé de 27 ans, Jakub Jankto est international tchèque et compte 45 sélections. Formé au Slavia Prague, il a rejoint l'Udinese en Italie en 2014 et a été prêté la saison suivante à Ascoli en Serie B.

De 2016 à 2018 il a défendu les couleurs de l'Udineses en Serie A avant de jouer à la Sampdoria de 2018 à 2021. Il s'est ensuite engagé avec le club espagnol de Getafe qui évolue en Liga.

Ne s'imposant pas en Liga, Jankto a été prêté cet été au Sparta Prague.