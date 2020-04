Jackpot pour Nancy sur le transfert de Clement Lenglet

Ce mercredi, l'AS Nancy-Lorraine a annoncé que le TAS avait rendu un jugement en sa faveur et récupère une très belle somme.

Bonne nouvelle pour l'ASNL, qui a remporté un litige financier lui permettant de récupérer 3.7 millions d'euros.

"Par une sentence du TAS, l’#ASNL a obtenu la confirmation de la décision rendue par la FIFA qui avait condamné le FC Séville à lui payer une somme de 3.708.000 € outre intérêts et frais de procédure dans le cadre du litige suite au transfert de Clément Lenglet au FC Barcelone.", précise le club français via un communiqué.

Un rappel des épisodes précédents s'impose. Le club français avait vendu l’international tricolore à Séville contre un montant de 5 millions d’euros à l'hiver 2017, tout en insérant une clause mentionnant un pourcentage d'une plus-value de 12% sur toute revente future. A l'été 2018, le Barça a payé la clause libératoire de Lenglet (36 millions d'euros). Mais Séville a refusé de payer Nancy, arguant qu'un transfert reglé sur clause de départ ne l'obligeait pas à honorer sa promesse de plus value. Mais la FIFA et désormais le TAS donnent raison à l'ASNL.