Ivan Santini file au Jiangsu Suning, Gareth Bale s'éloigne de la Chine (officiel)

Le règlement de la Chinese Super League ne permettant que six étrangers par club, Gareth Bale pourrait finalement rester au Real Madrid cet été.

Les portes d'un transfert en ont été définitivement fermées pour Gareth Bale. Un départ vers le Jiangsu Suning a été évoqué jusqu'à dimanche et, bien que les agents du gallois aient déjà conclu un accord, les réticences du joueur et du ont fini par annuler le transfert.

Le règlement de la Super League chinoise condamne une arrivée

Le Jiangsu Suning a enregistré ce lundi l'arrivée de l'ex-attaquant du SM en la personne d'Ivan Santini, rendant la signature de Gareth Bale irréalisable cet été. Et pour cause, le règlement de la Super League chinoise ne permet qu'à six joueurs étrangers de s'inscrire dans le même club et le Croate Santini occupe donc cette sixième et dernière place. Teixeira, Paletta, Eder, Ramires et Miranda sont arrivés cet été. Il n’y a donc pas de place pour Gareth Bale.

La voie chinoise étant maintenant fermée, Gareth Bale semble n'avoir plus que l'option d'un transfert en . Le est l'autre club qui pourrait sauver le Gallois, mais les Bavarois souhaitent d'abord s'occuper de Leroy Sane en priorité.

et semblent aujourd'hui les seuls clubs qui aimeraient accueillir Bale dans leurs rangs pour la saison prochaine. Mais aucun d'entre eux n'a proposé d'offre pour le Madrilène et il ne reste plus qu'une semaine avant la fin du marché des transferts en .