Ivan Rakitic veut rester au Barça

L’international croate Ivan Rakitic a exprimé son désir de rester à Barcelone jusqu’à l’expiration de son bail.

Annoncé comme partant, au terme d’une saison où il n’a que très peu joué comme titulaire, Ivan Rakitic n’envisage pas de changer d’air lors du prochain mercato. Le vice-champion du monde vient d’indiquer à la presse espagnole qu’il voyait toujours son avenir à Barcelone.

Rakitic s’est exprimé dans une interview à Tportal pour assurer donc qu’il n’a guère l’intention de bouger. « Il y a 10 ou 15 jours, j’ai parlé avec le club et je n’ai plus besoin de parler avec eux car j’ai un contrat jusqu’à l’été 2021 avec le Barça, l’organisation au sein de laquelle je veux être et jouer. De plus, ma femme et mes enfants sont bien dans cette ville. Je n’ai aucune raison de penser à autre chose », a-t-il clamé.

Le nom de Rakitic a été notamment cité pour être inclus dans un échange avec Miralem Pjanic. Mais les discussions en ce sens n’ont pas porté leurs fruits. La valeur marchande de l’ancien sévillan ne correspond pas à celle de l’international bosnien.

Rakitic évolue à Barcelone depuis 2014. Il y compte 299 rencontres et 35 buts marqués, toutes compétitions confondues. Il est l’élément le plus ancien de l’effectif derrière Piqué, Messi, Busquets, Jordi Alba et Sergio Roberto.