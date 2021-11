Ivan Rakitic revient sur son transfert avorté au PSG

Ce lundi, le FC Barcelone doit officiellement présenté Xavi comme son nouvel entraîneur pour les mois et saisons à venir. Six ans après son départ, l’ancien milieu de terrain revient donc à la maison. La présentation, Ivan Rakitic va sûrement la suivre en direct. S’il est revenu au FC Séville depuis l’été 2020, le Croate avait rejoint la Catalogne pour prendre la suite de Xavi dans l’entrejeu barcelonais.

Après une saison au contact du champion du monde 2010, Rakitic avait tenté de reprendre le flambeau, avec plus ou moins de succès. Parmi les indiscutables entre 2015 et 2020, le milieu n’a finalement jamais vraiment l’unanimité et le départ sans réelle classe des Blaugrana envers son joueur l’a prouvé.

Rakitic : "J’aurai aimé joué au PSG…"

Pourtant, à l’été 2018, après un Mondial plutôt réussi, Ivan Rakitic n’a pas été loin de quitter le Barça. Un an après le coup Neymar, le PSG aurait aimé s’attacher les services d’un autre Barcelonais. Une perspective qui avait enchanté l’ancien de Bâle.

L'article continue ci-dessous

"Pourquoi j’ai refusé le PSG à chaque mercato ? Ça ne s’est pas fait pour plusieurs raisons… J’aurais bien aimé jouer à Paris… Ah! Aujourd’hui cela me plairait, a assuré le milieu croate lors d’un entretien diffusé dimanche par beIN Sports. S’il manque un milieu au PSG, Nasser ou Leonardo peuvent m’appeler demain !"

"Le PSG pour moi… Ce qu’ils sont en train de réaliser, pas seulement cette saison mais depuis plusieurs années, mérite un grand respect. Je tire mon chapeau au Président, à Leonardo et à l’entraîneur. Ils ont grandi vite. Ils ont beaucoup plus de pression aujourd’hui… J’aurais été heureux de rejoindre Paris, mais mon transfert ne s’est pas réalisé. J’ai finalement été heureux de rester à Barcelone."

Avec Gueye, Verratti, Rafinha, Wijnaldum, Danilo Pereira, Paredes ou encore Ander Herrera, le PSG est plutôt bien fourni au milieu de terrain. Mais, la bouteille à la mer est lancée pour Rakitic.