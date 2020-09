Ivan Rakitic arrête sa carrière internationale

A 32 ans, Ivan Rakitic a fait le choix de mettre un terme à son parcours international. L’information a été divulguée par la fédération croate à travers un communiqué. L’ancien blaugrana s’arrête à 106 capes avec les Vatreni.

Rakitic a connu son heure de gloire avec son pays en 2018 lorsqu’il a atteint la finale de la Coupe du Monde. Il avait été l’un des artisans de cette belle épopée, avec notamment plusieurs tirs au but décisifs réussis durant la phase éliminatoire.

With 106 caps and 15 goals for #Croatia, @ivanrakitic says goodbye to the national team 🚀😢



Raketa, thank you for EVERYTHING 👏🏼❤️🇭🇷🥈



Should we have a fifth, decisive penalty on our hands, we'll give you a call ☎️🙏🏼#HvalaRaketa pic.twitter.com/GXTDhwdDIj