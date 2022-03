Italie - Mancini : "C'est ma plus grande déception professionnelle"

La malédiction de la Coupe du monde continue pour l'équipe nationale italienne. Après avoir été éliminés en novembre 2017 face à la Suède lors des barrages pour la Coupe du monde en Russie, les champions d'Europe en titre ont perdu lors des demi-finales des barrages et n'ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde de football au Qatar.

Mancini demande du temps pour penser à son avenir

Donnarumma a été trompé par une frappe du pied droit à longue distance de Trajkovski à la 92e minute qui a scellé le destin de l'Italie. À la fin du match, le sélectionneur italien Roberto Mancini a commenté l'élimination décevante de son équipe au micro de "Rai Sport", refusant toutefois de s'exprimer sur son avenir et de poser sa démission suite à cet échec.

Nouveau cauchemar pour l’Italie !

"Je pense que si le match de juillet dernier a été la meilleure chose que j'ai vécue au niveau professionnel, celui-ci est, je pense, ma plus grande déception. Tu ne peux rien dire. C'est le football. Parfois des choses incroyables arrivent et ce soir c'est arrivé. Peut-être que nous n'aurions pas dû être là, mais nous avons tout fait pour essayer de gagner. C'est difficile de parler du match... Certains matches sont comme ça. La déception est trop grande maintenant pour parler de l'avenir. Nous devons laisser passer du temps, en même temps je pense que l'équipe est composée de bons joueurs et peut avoir un grand avenir", a avoué Roberto Mancini, incrédule.

"Notre chance a tourné à la malchance"

Pour le sélectionneur de la Squadra Azzurra, la chance n'a pas été du côté de l'Italie ces derniers temps malgré le sacre lors de l'Euro 2020 : "Je pense que nous méritions de gagner le championnat d'Europe, mais notre chance a tourné à la malchance. Des choses impossibles nous sont arrivées parfois. Quand on perd, il faut savoir souffrir".

"Nous avons réussi à former le groupe. Il y a eu deux situations qui ne se produisent pas normalement. Un seul suffisait et nous aurions été à la Coupe du monde. Ce soir, je ne connais même pas le score du match... Concéder le but à la 90e minute semble délibéré... J'ai de bons joueurs, je suis vraiment désolé pour eux", a ajouté l'ancien entraîneur de Manchester City.

Malgré l'énorme déception, Roberto Mancini a tenu à rendre hommage à son équipe et a manifesté son affection à l'encontre de son groupe, qui l'a amené sur le toit de l'Europe il y a quelques mois : "Sur le plan humain, je peux dire que j'aime plus les garçons ce soir qu'en juillet. C'est un moment très difficile et mon affection est donc encore plus grande."