Italie - Angleterre : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

L'Italie et l'Angleterre animent ce dimanche soir la finale de l'Euro 2020. Un grand bras de fer est pressenti entre ces deux grandes sélections.

Au bout d'un parcours sans-faute, l'Angleterre et l'Italie se retrouvent ce dimanche à Wembley pour la finale du championnat d'Europe. A Wembley et devant 60000 spectateurs, les Three Lions et le Squadra Azzurra vont se livrer un gros duel pour pouvoir succéder au Portugal comme rois d'Europe.

Les deux équipes, chacune dans son style, ont donc franchi l'ensemble des obstacles un par un pour se retrouver face à face à l'occasion de ce rendez-vous. L'Angleterre a eu une route un peu plus dégagée que son prochain adversaire, et son succès controversé face au Danemark en demi-finale suggère même qu'elle est quelque peu chanceuse de pouvoir disputer sa première finale d'un tournoi majeur depuis 1966. Il n'en demeure pas moins que la bande à Southgate se retrouve à 90 minutes de la gloire et ce n'est pas du tout immérité. Sans but concédé dans le jeu en six rencontres, elle a affiché une solidité, qui en fait logiquement un champion en puissance. Il reste juste à le démontrer lors du match qui compte le plus.

L'Italie, pour sa part, a affiché beaucoup de panache tout au long de son périple. Complètement transfigurée par rapport à l'équipe qui s'était vue priver du Mondial 2018, elle est aujourd'hui capable de battre n'importe qui et ses qualifications successives au détriment de la Belgique et de l'Espagne le prouvent. Sous la houlette de Roberto Mancini, La Nazionale a retrouvé un visage productif, au même titre que la fierté. A présent, elle veut achever son oeuvre en allant chercher son second Euro. La dernière marche est importante, mais le triomphe n'en sera que plus grand en cas de réussite.

Match Italie - Angleterre Date Dimanche 11 Juillet 2021 Coup d'envoi 21h00 (CET)

Diffusion TV, live streaming : comment regarder le match ?

Le match Italie - Angleterre sera co-diffusé par M6 (en clair) et BeIn Sports 1. Pour le regarder en streaming, il faudrait se connecter aux plateformes dédiées des deux chaines.

Chaîne TV Streaming BeIn Sports 1 BeIn Sports connect M6 6play.fr

Les compos probables Italie : Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Jorginho, Barella, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Angleterre : Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane.

L'historique entre les deux nations

C'est la 28e confrontation de l'histoire entre l'Italie et l'Angleterre dans toutes les compétitions. Les Azzurri ont récolté 11 victoires contre 8 pour les Trois Lions.

L'Italie a écarté l'Angleterre dans l'épreuve des tirs au but en quart de finale de l'Euro 2012. Les Transalpins sont aussi sortis victorieux du seul autre duel entre les deux nations au championnat d'Europe. C'était à l'occasion de l'édition 1980. Notons aussi que l'Italie l'a aussi emporté à Wembley lors de l'ultime affrontement entre les deux équipes dans un match de compétition. C'était en 1997.

Depuis 2015, il y a eu deux oppositions amicales et elles se sont à chaque fois soldées sur des scores de parité.

Notons pour finir que si l'Angleterre l'emporte dimanche, ça sera son premier succès contre l'Italie en phase finale d'un tournoi majeur.