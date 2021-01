Ismael Bennacer désigné joueur maghrébin de l’année

Ismael Bennacer, le milieu de l’AC Milan et de la sélection algérienne, a été élu joueur maghrébin de 2000 par France Football.

Le Maghreb a un nouveau patron et il s’appelle Ismaël Bennacer. A 23 ans, le stratège algérien de l’ vient d’être désigné meilleur joueur de cette région du nord d’Afrique et qui regroupe tous les pays arabes. Il a été primé par les lecteurs de Football. Plus de 200000 personnes ont participé à ce sondage.

Une récompense largement méritée

Bennacer s’illustre depuis une saison et demie avec les Rossonerri, dont il est devenu un véritable métronome dans l’entrejeu. Sa régularité, sa solidité et aussi sa marge de progression en font l’un des éléments les plus prometteurs de la et du continent africain.

Ce titre honorifique n’est pas la première distinction de Bennacer. En 2019, il avait été élu meilleur joueur de la CAN que sa sélection algérienne avait remportée haut la main. Au sein de l’équipe de Djamel Belmadi, il a brillé de mille feux et il continue à le faire à chaque sortie.

Si Milan continue sur sa lancée de la première moitié de la saison, Bennacer pourrait devenir le premier algérien à remporter le titre de Scudetto. Ça serait un sacré accomplissement et un long chemin parcouru depuis les premiers pas en du natif d’Arles sous le maillot de l’ACA.

Au palmarès, l’ancien tourangeau succède à son compatriote Riyad Mahrez. Ce dernier arrive 3e du classement cette année, tandis que le Marocain Hakim Ziyech est second.

Actuellement, Bennacer se trouve immobilisé à cause d’une blessure aux adducteurs. Son retour à la compétition est cependant imminent et il ne sera pas de trop pour une équipe milanaise qui reste sur un revers face à la .