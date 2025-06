L'Inter déjà sous pression ! Après son nul inaugural, le géant italien doit battre Urawa pour survivre en Coupe du Monde des Clubs. Match couperet.

Pour un géant du football, il n'y a rien de pire que le doute. Encore sous le choc de son humiliation en finale de la Ligue des Champions face au PSG, l'Inter Milan aborde son deuxième match de Coupe du Monde des Clubs face aux Japonais d'Urawa Red Diamonds avec une pression immense. Pour son nouvel entraîneur, Cristian Chivu, et son équipe, la victoire est la seule issue pour éviter de sombrer dans une crise profonde.

Cristian Chivu face à son premier grand test

Nommé en urgence après le départ précipité de Simone Inzaghi, l'ancien défenseur et héros du triplé de 2010 a une mission colossale : "ranimer une équipe fatiguée" et panser les plaies d'un groupe encore traumatisé. Son premier match, un nul mitigé (1-1) face aux Mexicains de Monterrey où son capitaine Lautaro Martinez a dû égaliser, n'a pas apporté de certitudes. Ce duel face à l'équipe la plus modeste du groupe sur le papier est donc son premier véritable test. Il doit prouver qu'il a les épaules pour diriger ce vestiaire et le guider hors de la tempête.

Urawa, l'outsider qui n'a rien à perdre

En face, les Urawa Red Diamonds savent que leur chance est infime. Battus par River Plate (3-1) lors de leur entrée en lice, les champions d'Asie 2022 n'ont jamais réussi à battre une équipe européenne dans cette compétition. Pourtant, leur seconde période encourageante face aux Argentins, où ils ont marqué sur penalty, et le soutien de leurs supporters bruyants et colorés leur donnent des raisons d'y croire. Sans aucune pression, ils joueront le rôle de l'arbitre, prêts à exploiter la moindre faille d'un adversaire fébrile.

Gagner pour éviter le chaos

Pour l'Inter, l'enjeu est simple : une victoire ou la crise. Tout autre résultat qu'un succès ce samedi à Seattle placerait les Nerazzurri dans une position quasi-éliminatoire avant d'affronter le redoutable River Plate pour le dernier match. La pression est maximale sur les épaules de Lautaro Martinez et ses coéquipiers pour assumer leur statut, retrouver de la confiance et s'offrir un peu d'air.

Horaire et lieu du match Inter - Urawa Red Diamonds

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre l'Inter Milan et les Urawa Red Diamonds se jouera au Lumen Field à Seattle, Washington, États-Unis.

Il débutera à 21h00, le samedi 21 juin 2025, heure française.

Infos des équipes et compositions

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos de l'équipe de l'Inter

Avant un match déjà crucial face à l’Urawa Red Diamonds, l’Inter Milan doit faire face à plusieurs pépins physiques. Denzel Dumfries a été contraint de déclarer forfait juste avant l’entrée en lice des Nerazzurri en raison d’un souci musculaire. Pire encore, Marcus Thuram, entré en jeu en seconde période, a dû sortir prématurément à cause d’une blessure aux ischios.

Le Français avait remplacé Sebastiano Esposito, auteur d’un match compliqué ponctué par une occasion nette manquée. Avec un secteur offensif décimé, Cristian Chivu pourrait être contraint de miser sur les frères Esposito – Sebastiano et Pio, 19 ans – pour animer l’attaque. Le coach pourrait également décider de ménager Lautaro Martínez, buteur salvateur contre Monterrey, pour préserver le capitaine en vue de la suite du tournoi.

Sur le plan tactique, Chivu a déjà montré sa capacité d’adaptation. Après avoir débuté en 3-5-2, il a progressivement modifié son schéma vers un 3-4-1-2, voire un 3-4-2-1, au fil de la rencontre. Les supporters interistes scruteront attentivement les choix du technicien roumain, à la recherche d’un premier succès dans cette Coupe du monde des clubs.

Infos de l'équipe des Urawa Red Diamonds

Battu par River Plate, Urawa n’a plus de joker. Son entraîneur, Maciej Skorża, pourrait procéder à plusieurs changements pour défier l’Inter. Aligné d’entrée lors du premier match, Yusuke Matsuo a eu du mal à peser. Thiago Santana, en revanche, pousse pour obtenir une place dans le onze de départ.

En défense, l’expérimenté Marius Hoibraten, capitaine et l’un des rares étrangers de l’effectif, aura un rôle capital à jouer. Le défenseur central norvégien devra se montrer impérial face à la puissance offensive milanaise, qui reste dangereuse malgré les absents.

La forme des deux équipes

