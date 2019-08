Inter Milan, Nara : "Icardi restera à l'Inter"

La femme et agent de l'attaquant argentin a assuré que ce dernier envisage sérieusement de rester à l'Inter Milan cette saison.

Mauro Icardi est dans une impasse. Black listé à l' , où il a même perdu son numéro neuf au profit de Romelu Lukaku, arrivé cet été en provenance de , l'attaquant argentin n'a toujours pas trouvé une porte de sortie. Mis sur le côté par sa direction, Mauro Icardi doit absolument quitter l'Inter Milan cet été sous peine de ne pas jouer la moindre minute en équipe première avec les Nerazzuri.

Tout du moins, c'est ce qu'à annoncé la direction de l'Inter Milan. Le joueur, lui, est toujours sous contrat et a repoussé toutes les offres jusqu'à présent, alors que la semble être sa destination privilégiée. Invitée sur l'émission Tiki Taka, Wanda Nara, femme et agent de Mauro Icardi, a fait le point sur la situation de l'Argentin et le voit rester à l'Inter Milan : "Pour moi, Icardi restera à l’Inter, il l’a clairement indiqué au début du marché. Il veut jouer ici, il pense que ce n’est pas fini. Je peux aussi apporter mille offres mais c’est lui qui décide : Mauro est sorti du marché. Il y a eu des offres que personne ne refuserait jamais. Et Mauro a dit non".

"Icardi a toujours voulu rester"

Un discours précis qui n'a pas convaincu le moindre du monde, Antonio Cassano présent sur le plateau en compagnie de Christian Vieiri. L'ancien attaquant italien a une toute autre lecture de la situation : "La vérité c’est qu’Icardi attend la Juve, lui et Wanda iraient à pied à Turin". "Ce n’est pas la vérité", a répliqué Wanda Nara dans la foulée. L'agent de Mauro Icardi a été plus loin dans son explication laissant entendre que le cas de l'attaquant divise même à l'Inter Milan.

"Sa décision a toujours été claire. Il a peut-être parlé à quelqu’un qui lui a demandé de rester. Peut-être que celui qui commande... Beaucoup a été dit sur nous, beaucoup de choses sont fausses. Il a été dit que Mauro avait déjà un accord avec la Juventus. Ou que je suis allé à . Tout à fait faux. Je ne peux pas mettre une arme sur sa tête : il veut rester. Le club paie le salaire et il est libre de décider de l’utiliser, il est libre de décider où jouer, chacun fait ce qu’il ressent. Conte ? Je n’attends rien, c’est un choix du club", a conclu Wanda Nara.

Une chose est sûre, Mauro Icardi est pour le moment mis à l'écart à l'Inter Milan. En choisissant de rester, l'attaquant argentin ferait un énorme pari prenant le risque de ne pas participer à la moindre rencontre en et donc de gâcher six mois de sa carrière. , l' et Naples auraient tenté leur chance pour déloger le buteur argentin de l'Inter, mais sans réussite, du moins pour l'instant puisque la donne peut vite changer dans le football.