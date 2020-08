Inter Milan - Lautaro Martinez : "Une soirée incroyable, dont nous rêvions"

Auteur d'un doublé face au Chakhtior Donetsk (5-0), lundi, en demi-finale de la Ligue Europa, l'attaquant de l'Inter Milan ne boudait pas son plaisir.

Révolté, l'Inter Milan n'a fait qu'une bouchée du Chakhtior Donetsk (5-0), lundi soir, en demi-finale de la . Auteur d'un doublé dans cette rencontre à sens unique, l'attaquant Lautaro Martinez a été l'un des grands artisans de ce succès des hommes d'Antonio Conte, qui affronteront le en finale.

"Ça a été une soirée incroyable, dont nous rêvions"

En fin de match, l'Argentin n'a pas caché son enthousiasme, alors que les Italiens n'avaient plus été en mesure de réaliser ce genre de prestations depuis plusieurs semaines désormais. "Ça a été une soirée incroyable, dont nous rêvions. Cela fait pas mal de temps que nous n'avions pas disputé un match de ce type. On a montré que l'Inter est prêt à de grandes choses. Il y a eu un moment où je n'étais pas à mon niveau mais cela t'aide à grandir. Je suis ravi pour l'équipe qui joue bien, qui montre énormément de personnalité, qui s'améliore de match en match", a ainsi expliqué le buteur, au micro de Sky Sport, mettant ensuite en avant l'expérience du groupe milanais.



"C'est une équipe où les joueurs d'expérience, comme Samir Handanovic, Danilo D'Ambrosio, nous aident, nous les jeunes, à progresser. Sur le plan personnel, je suis ravi parce que j'attends la naissance de mon premier fils, je dédie tout cela à ma famille, qui m'aime et me soutient. Maintenant, on va se reposer et on espère que tout ira bien en finale contre Séville", a détaillé Lautaro Martinez. Si l'Inter n'est plus qu'à un match d'un titre européen, il aura grandement besoin de son attaquant pour l'emporter.