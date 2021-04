Inter Milan, la sortie lunaire d’Antonio Conte

Avec neuf et douze points d'avance sur le Milan AC et la Juventus Turin, l'Inter Milan a fait un grand pas vers le titre de champion d'Italie.

Douze points d’avance ! Oui, vous avez bien lu. En gagnant son match en retard contre Sassuolo, mercredi soir, l’Inter Milan a fait un pas de plus vers le titre de champion d’Italie. Après neuf ans de règne de la Juventus, les hommes d’Antonio Conte, un ancien de la Vieille Dame, vont enfin apporter un souffle nouveau à ce championnat italien. Avec neuf points d’avance sur le Milan AC et donc douze sur la Juve, ça sent bon malgré neuf journées à disputer encore.

Encore une fois porté par le duo Lukaku - Lautaro, l’Inter a fait le minimum pour s’offrir les trois points. Souvent pointé du doigt, le style milanais imposé par Conte ne plait pas forcément et l’entraîneur italien s’est une nouvelle fois emporté après la rencontre. Avec une déclaration lunaire dont il a le secret…

"Allez chez l'esthéticienne si le jeu ne vous plaît pas, a-t-il répondu à ses détracteurs. Désormais, les victoires valent 6 points. Nous devions élever le seuil de la méchanceté et de l'attention dans chaque situation, ainsi que de la résilience. Le +12 sur la Juve ? Même dans mes plus beaux rêves je n’aurais jamais pensé qu’en deux ans que je récupérerais autant de points contre la dominatrice du championnat pendant neuf ans."

Arrivé sur le banc intériste il y a deux saisons avec l’objectif de refaire du club une place forte, Conte a réussi son pari même s’il s’est fait des ennemis sur le chemin. Un qui sera toujours à ses côtés, c’est bien Romelu Lukaku, qui a explosé à l’Inter Milan après son passage mitigé à Manchester United. Conte a d’ailleurs pris la défense de son buteur, critiqué à son arrivée.

"Le travail sur Romelu a été vu, je n'oublie pas que quand il est arrivé en parlant, ils ont été tant à lever le nez et à parler d'un joueur surfait. Mais j'ai tout de suite dit qu'il était venu ici avec son potentiel et qu'en travaillant il pouvait faire quelque chose d'extraordinaire. Il a apporté des améliorations exceptionnelles et peut faire plus, tout comme Lautaro."