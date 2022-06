Inter Milan : Dzeko et Sanchez poussés vers la sortie ?

Avec les arrivées imminentes de Lukaku et Dybala, l'attaque de l'Inter semble décidément bien encombrée. Des départs importants sont attendus...

Au lieu du début de l'été, pour les fans de l'Inter, ce sont des jours plus proches de Noël qu'autre chose : les rumeurs sur le retour de plus en plus probable de Romelu Lukaku et la volonté désormais établie de faire signer Paulo Dybala ne font qu'alimenter les rêves de gloire du peuple Nerazzurri. Deux arrivées importantes, auxquelles devront toutefois correspondre autant de sorties. Ce qui apporte son lot de rumeurs en Italie...

Dzeko et Sanchez poussés vers la sortie

Avec les ajouts du Belge et de l'Argentin, Simone Inzaghi se retrouverait avec une attaque de portée "atomique" : outre Lukaku et Dybala, il y aurait aussi Lautaro, Correa, Dzeko et Sanchez. Ce sont précisément ces deux derniers qui semblent être les principaux candidats à un départ, sans oublier les retours de prêts des prometteurs Satriano et Pinamonti.

Dans le cas du Chilien, le départ est prévu depuis un certain temps déjà : Marotta et Ausilio ont toujours eu pour objectif de réduire la masse salariale, et les 7 millions de salaire net perçus par l'ancien joueur de l'Udinese sont un fardeau dont on se passe volontiers ; le Bosniaque, en revanche, gagne 5 millions, mais même là, la séparation semble inévitable.

Dzeko a terminé la saison avec 17 buts à son actif, un bilan plus que satisfaisant au vu de ses 36 ans et de son statut d'"héritier" de Lukaku : un investissement presque gratuit pour la Roma, après les 115 millions perçus pour la vente de "Big Rom" à Chelsea. Bref, une excellente contribution à la cause si on la compare à l'ampleur économique de son débarquement à Milan. Joaquin Correa, lui, malgré une année conditionnée par des problèmes physiques, est prêt à rester et à continuer à jouer ses cartes.

Correa devrait rester à l'Inter

Attiré par l'idée de pouvoir partager le terrain et le vestiaire avec son ami Dybala, il émet la volonté de rester. Une vente de Correa, en outre, serait plus difficile à couvrir sur le bilan, compte tenu des 30 millions donnés à la Lazio il n'y a pas quelques mois, lorsque l'obligation de le racheter a été déclenchée : une condition qui n'intéresse pas Sanchez et Dzeko, dont l'avenir à l'Inter est de plus en plus suspendu à un fil très mince. Ça va s'animer...!