Inter Milan : Critiqué par un de ses dirigeants, Romelu Lukaku lui répond !

Buteur face au FC Porto, Romelu Lukaku a répondu de la meilleure manière aux critiques dont il a été victime de la part de son directeur sportif.

Revenu se refaire la cerise à l'Inter Milan après une année compliquée à Chelsea, Romelu Lukaku ne connaît pas le même succès que lors de son premier passage dans la capitale de la mode. La faute à des blessures à répétitions l'empêchant d'enchaîner avec l'Inter Milan. Le poids de Romelu Lukaku a été mis en cause comme une raison potentielle de son manque d'efficacité en 2022-23.

"Il n'est pas en parfaite forme physique"

Il a rarement tenu plus de 70 minutes en match cette saison et n'avait trouvé le chemin des filets qu'une seule fois depuis le début du mois de novembre, avant de marquer en Ligue des champions ce mercredi soir. Son directeur sportif n'a donc pas hésité à l'épargner avant la rencontre face au FC Porto en huitième de finale aller de la C1.

"Je dois dire qu'il a 103 kg à porter, donc il doit être en parfaite forme physique pour marquer et il n'en est pas encore là", a déclaré Marotta à Sky Sport Italia. "Il y arrive et l'entraîneur est la meilleure personne pour évaluer comment il va et comment il devrait être utilisé. Les matchs ont tendance à durer presque 100 minutes aujourd'hui, donc les joueurs qui sortent du banc peuvent être tout aussi importants que ce que j'aime appeler leurs co-starters".

"Je suis en forme, mamma mia !"

"Malheureusement, un autre problème de cette saison anormale est la Coupe du monde, qui s'est déroulée au milieu de la première moitié de la campagne. Je peux voir que la participation à la Coupe du monde a affecté de nombreux joueurs, certains le ressentent plus que d'autres, et Lukaku a eu une blessure qui a fait qu'il a été réduit à pratiquement un caméo lors de ce tournoi", a ajouté Marotta.

Malgré la suggestion que Romelu Lukaku avait des difficultés avec son poids, le PDG de l'Inter Milan a ajouté : "C'est un grand professionnel, il n'a malheureusement pas été capable jusqu'à présent de fournir ce qu'il voulait, mais nous avons la foi qu'il y a du temps pour qu'il ait un impact pour le reste de la saison." Romelu Lukaku n'a pas trouvé mieux que de répondre et faire mentir son dirigeant ce mercredi soir.

Le Belge, prêté par Chelsea, a donné la victoire à l'Inter Milan en marquant en fin de rencontre et a été interrogé sur son état de forme après la rencontre, préférant plaisanter des attaques à son encontre au micro de Sky Sports : "Wow, regardez moi, je suis au top. Je suis en grande forme, mamma mia !". Après une entrée en jeu aussi réussie, nul doute que Romelu Lukaku peut jubiler.

Inarrêtable lors de son premier passage à l'Inter Milan, Romelu Lukaku va désormais devoir confirmer dans les prochains jours et dans les prochaines semaines en retrouvant une place de titulaire et en marquant à nouveau. L'international belge aura l'occasion d'enchaîner un deuxième match consécutif en marquant ce week-end face à Bologne.