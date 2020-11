Inter Milan, Aleksandar Kolarov testé positif au coronavirus

Revenu de la sélection serbe pour une blessure, Kolarov a été testé positif au coronavirus et manquera le choc contre la Juventus Turin.

L' connait une recrudescence de cas positif au coronavirus ces derniers jours et la n'y échappe pas. Déjà particulièrement touché depuis le début de la pandémie, l' connait un nouveau cas positif dans son effecitf. Il s'agit cette fois-ci d'Aleksandar Kolarov.

Le défenseur serbe, qui ces derniers jours avait été en sélection nationale mais qui avait été de retour plus tôt à Milan suite à des problèmes physiques, rejoint donc Marcelo Brozovic et Daniele Padelli, eux aussi testés positifs et donc indisponibles.

Comme le confirme l'Inter dans une note publiée sur son site officiel, Kolarov est asymptomatique.

"Le FC Internazionale Milano annonce qu'Aleksandar Kolarov a été testé positif pour le prélèvement effectué hier au retour de son séjour en équipe nationale. Le joueur, complètement asymptomatique, suivra désormais les procédures prévues par le protocole de santé."

Kolarov a disputé cinq matches de championnat cette saison (dont quatre titulaires), auxquels il faut ajouter un en (celui contre le Borussia Monchengladbach).

L'ancien Roma ne fera donc certainement pas partie de ceux qui participeront au match de championnat prévu dimanche à San Siro contre la Turin.