Inter - Marotta répond à Antonio Conte

L'entraîneur intériste s'en est pris à sa direction après la dernière journée de Serie A remportée sur la pelouse de l'Atalanta.

Giuseppe Marotta, le patron de l'Inter, a répondu à la colère d'Antonio Conte face au manque de soutien du conseil d'administration de San Siro, en insistant sur le fait que le "travail du manager italien s'est fait sentir".

L'équipe de Conte a réussi à suivre le rythme de la en tête du classement de la au cours de la première moitié de la saison, mais un mauvais parcours au cours de la nouvelle année a vu ses espoirs de titre s'évanouir.

Le technicien de 51 ans et plusieurs de ses joueurs ont fait l'objet de vives critiques lorsque la et l' ont dépassé l'Inter après la reprise du football italien en juin, avant de retrouver leur forme dans les dernières semaines de la campagne.

Conte a fait part de sa frustration au club pour ne pas l'avoir protégé, lui et son équipe, pendant la période de turbulences. Interrogé sur cette sortie, Marotta a félicité l'entraîneur pour les changements importants qu'il a apportés à San Siro au cours de ses douze premiers mois à la tête de l'équipe, tout en insistant sur le fait que l'équipe est désormais sur la bonne voie pour réussir.

"Il n'est pas facile d'analyser objectivement. Il est évident que nous avons perdu des points, mais nous avons aussi appris de ces situations. Nous avons vu une équipe s'améliorer", a-t-il affirmé sur le site officiel du club.

"Les expériences négatives deviendront de grandes qualités à l'avenir. Nous devons continuer sur cette voie, pour placer la barre de plus en plus haut et donner satisfaction aux supporters. Nous avons une équipe qui a beaucoup montré et qui est à la hauteur. Le travail de Conte s'est fait sentir."

Marotta a ensuite exprimé sa "fierté" après avoir vu l'Inter réduire l'écart avec la Juventus, championne en titre, au classement final de la à un seul point, ajoutant : "Nous avons créé un modèle qui donne beaucoup de satisfaction.

"Si l'on regarde les statistiques, nous avons terminé la Serie A à la deuxième place, avec la meilleure défense, avec le plus grand nombre de victoires à l'extérieur. Cela signifie que nous avons fait du bon travail et il faut rendre hommage à tout le monde, à Conte et à tous.

"Avec le soutien de toute l'équipe, nous avons terminé avec le même nombre de points que l'année du triplé [2009-10], ce qui est évidemment une source de grande fierté."