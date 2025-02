Inter - Lazio : Où regarder le match, streaming, TV et compos probables

Inter vs Lazio Rome

L’Inter et la Lazio s’affrontent en quart de finale de la Coupe d’Italie. Une place en demi-finale face à l’AC Milan est en jeu dans ce duel intense.

L’Inter Milan reçoit la Lazio ce mardi soir en quart de finale de la Coupe d’Italie, avec un enjeu majeur : décrocher un billet pour les demi-finales et potentiellement affronter son grand rival, l’AC Milan. Les Nerazzurri, neuf fois vainqueurs de la compétition, espèrent poursuivre leur parcours pour ajouter un dixième sacre à leur palmarès.

Mais face à eux, la Lazio de Marco Baroni ne viendra pas en victime. Les Biancocelesti, sept fois titrés dans la compétition, ont bien l’intention de créer la surprise et de s’offrir un retour à San Siro en avril pour une éventuelle demi-finale face aux Rossoneri.

L’Inter veut se relancer après un mois contrasté

Le mois de février a été mouvementé pour l’Inter. Après avoir partagé les points avec l’AC Milan dans un derby intense, les hommes de Simone Inzaghi ont connu une lourde défaite 3-0 sur la pelouse de la Fiorentina, avant de s’incliner face à la Juventus dans le Derby d’Italia. Malgré ces revers, ils ont su réagir en s’imposant à domicile contre la Viola puis contre le Genoa, grâce à un but tardif de leur capitaine Lautaro Martinez.

Actuellement en tête de la Serie A, avec un point d’avance sur Naples après la défaite de ce dernier contre Côme, les Nerazzurri ont toujours un triplé en ligne de mire : championnat, Ligue des champions et Coupe d’Italie. Avant de retrouver Feyenoord en huitième de finale de C1, ils ont l’opportunité de se rapprocher d’un nouveau titre national, dans une compétition qu’ils maîtrisent parfaitement ces dernières années.

La Lazio en quête d’exploit

La Lazio, de son côté, aborde ce quart de finale avec l’envie de prendre sa revanche. Lors de leur dernière confrontation, en décembre, les Romains avaient été humiliés 6-0 au Stadio Olimpico par une Inter impitoyable. Depuis, les Biancocelesti ont retrouvé une certaine solidité, mais restent irréguliers. Ils restent sur deux matchs nuls consécutifs en Serie A, contre Naples et Venise, et devront hausser leur niveau pour espérer bousculer l’Inter.

Pour atteindre ce stade de la compétition, la Lazio a éliminé Naples au tour précédent, grâce à un triplé de Tijjani Noslin. En parallèle, elle poursuit son aventure européenne en Ligue Europa, où elle affrontera Viktoria Plzen pour une place en quarts de finale.

Face à un Inter revanchard, la Lazio devra livrer un match parfait pour espérer décrocher son ticket pour les demi-finales.

Sur quelle chaine suivre le match Inter - Lazio ?

La rencontre entre l'Inter et la Lazio, comptant pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie, n'est diffusée sur aucune chaine TV française. Il vous est en revanche possible de suivre le match en streaming, via la plateforme de L'Equipe, L'Equipe Live Foot.

D'autres chaines diffusent cette partie à l'étranger. Au Portugal, c'est la Sport TV 3 qui retransmet la partie. Aux Pays-Bas c'est Ziggo Sport qui a les droits et au niveau local c'est Canale 5 Italia. Et si vous êtes dans l'Afrique francophone (hors Maghreb), le match est proposé sur Canal+ Sport Afrique. Dans la région MENA, le duel est diffusé sur la chaine émiratie Abu Dhabi Sports. Des chaines et applis qui peuvent être visibles en France grâce à un VPN.

Comment regarder partout avec un VPN

Horaire et lieu du match

Le match de la Coppa Italia entre l'Inter et la Lazio se déroulera au San Siro à Milan, en Italie.

Le coup d'envoi sera donné à 21h le mardi 25 février, heure française.

Infos des équipes et groupes

Nouvelles de l'équipe de l'Inter

L’Inter devra composer sans son gardien Yann Sommer et son attaquant Marcus Thuram, tous deux forfaits pour ce quart de finale. Joaquin Correa, ancien joueur de la Lazio, est également très incertain après s’être blessé au genou lors de la victoire 1-0 contre le Genoa ce week-end. Carlos Augusto et Davide Frattesi sont eux aussi des doutes pour cette rencontre.

En attaque, Marko Arnautovic et Mehdi Taremi postulent pour une place dans le onze de départ. Avec un choc crucial contre Naples en Serie A à venir, Simone Inzaghi pourrait procéder à plusieurs rotations. Des joueurs comme Stefan de Vrij, Piotr Zielinski et Hakan Calhanoglu pourraient ainsi bénéficier de ces ajustements.

Nouvelles de l'équipe de la Lazio

Tijjani Noslin, auteur d’un triplé contre Naples au tour précédent, devrait à nouveau être titularisé en attaque en l’absence de Taty Castellanos, blessé. Au milieu de terrain, Nicolo Rovella fait son retour après avoir purgé sa suspension.

Si Ivan Provedel reste le gardien numéro un, c’est Christos Mandas qui devrait être titularisé pour cette rencontre de Coupe d’Italie.

Par ailleurs, Elseid Hysaj et l’ancien Intériste Matias Vecino sont toujours à l’infirmerie aux côtés de Castellanos. Fisayo Dele-Bashiru est quant à lui incertain après avoir subi un coup lors du dernier match.

