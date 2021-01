Inter - Juventus (2-0), l’Inter dompte la Vieille Dame

Dans le derby d’Italie, l’Inter Milan a signé ce dimanche un séduisant succès. Les Nerazzurri ont battu la Juventus 2-0.

Victorieux de l’ il y a trois semaines à San Siro (3-1), la a été beaucoup moins performante contre l'autre club phare de la Lombardie, l’Inter. Ce dimanche, les Bianconeri ont cédé sur le score 0-2 et ce fut un revers tout à fait logique, tant l’équipe d’Antonio Conte a été plus convaincante lors de ce choc de .

L'Inter taille patron

Souvent décevant lors des grands rendez-vous cette saison, l’Inter n’a cette fois pas déçu. Les Nerazzurri ont concocté un plan parfait pour cette empoignade face aux Turinois. Face aux assauts adverses, ils ont d’abord fait le dos rond, mais sans oublier de contre-attaquer et exploiter la vitesse et l’explosivité de leurs attaquants. Ensuite, une fois devant, ils ont contrôlé le match avec beaucoup de maitrise.

La Juventus pensait avoir démarré du bon pied lorsqu’elle a allumé la première mèche par l’intermédiaire d’Adrien Rabiot (11e). Mais, les visiteurs se sont progressivement éteints, incapables de franchir le dernier rideau adverse. Samir Handanovic n’a d’ailleurs plus eu le moindre sauvetage à effectuer jusqu'à la 87e et une frappe de Federico Chiesa.

A contrario, Wojciech Szczesny, son homologue du jour, a eu beaucoup plus de boulot. Le dernier rempart polonais a cédé sur la première tentative concédée, celle d’Arturo Vidal (12e). De la tête, le Chilien a converti un centre de Nicolo Barella. Bien que se produisant contre son ancien club, il n’a pas manqué de célébrer cette réalisation. Et comment lui en vouloir vu l'importance de celle-ci.

L'article continue ci-dessous

Une Juve trop fébrile

Battu donc sur ce coup, Szczesny a ensuite multiplié les arrêts pour maintenir les siens à un but du rival. Il a sorti un tir de Marcelo Brozovic (19e), puis a repoussé deux tirs de Romelu Lukaku (23e et 38e). Et entretemps, il a également vu un essai de Lautaro Martinez filer à côté (32e). Tous ces efforts ont cependant été vains.

En seconde période, la Juve a poussé pour recoller à la marque, mais en oubliant de bien défendre. La rigueur qu’on lui connaissait auparavant n’est plus son point fort. Et difficile de ne pas blâmer Andrea Pirlo pour cette fébrilité. Le second but pris, et qui fut consécutif à une passe de 50 mètres de Bastoni et à une excellente conclusion de Barella, illustre à merveille les carences actuelles des champions d’ .

Patron de la depuis 2012, la Juventus voit ses chances d'être couronnées cette saison se réduire considérablement. Avec un retard de sept points sur le leader milanais, elle semble être hors course pour le titre. L’Inter, en revanche, peut plus que jamais croire en un premier Scudetto depuis 2010.