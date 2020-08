Inter - Conte : "Je ne suis pas sûr d'être l'entraîneur de l'Inter la saison prochaine"

L'ancien entraîneur de la Juventus et de Chelsea a laissé entendre qu'il pourrait quitter San Siro plus vite que prévu.

L'entraîneur de l'Inter, Antonio Conte, a déclaré qu'il pourrait ne pas être à San Siro la saison prochaine. L'ancien entraîneur de la et de a connu une excellente première saison avec les Nerazzurri, qui les a vu pousser les géants turinois en avant de terminer à la deuxième place, avant de terminer également vice-champions d'Europe.

Après sa défaite 3-2 contre Séville en finale de l'Europa League vendredi, Conte a laissé entendre que c'était peut-être son dernier match à la tête du club.

"Nous allons rencontrer le club la semaine prochaine et nous allons décider de mon avenir. Je ne suis pas sûr d'être le manager de l'Inter la saison prochaine, nous déciderons ensemble, a-t-il déclaré à Sky Sport Italia . L'Inter va planifier l'avenir avec ou sans moi."

L'avenir de Conte a été mis en doute depuis la fin de la campagne de au début du mois, après quoi il a lancé une attaque cinglante contre les directeurs du club.

"Je ne pense pas que le travail des joueurs ait été reconnu et je ne pense pas que mon travail ait été reconnu, avait-t-il déclaré. Nous avons tous reçu très peu de protection de la part du club, absolument aucune.

"Je n'aime pas que les gens prennent le train en marche - ils doivent être là dans les bons comme dans les mauvais moments et ici à l'Inter, ce n'était pas comme ça, je suis désolé de le dire. Nous devons nous développer et nous améliorer dans tous les domaines, y compris en dehors du terrain, et un grand club doit mieux protéger ses joueurs."

Après le match de vendredi à Cologne, le président de l'Inter, Steven Zhang, n'a pas fait grand-chose pour apaiser les craintes concernant l'avenir du technicien de 51 ans.

"Lui et son équipe, ainsi que les joueurs et tous les autres membres du club font un excellent travail, a-t-il déclaré à Sky Sport Italia . Maintenant, les joueurs et le staff vont se reposer, parce qu'ils le méritent, et nous allons planifier l'avenir.

"Nous voulons nous améliorer la saison prochaine. Le bilan de cette saison est très positif. Nous sommes sur un chemin qui nous a permis d'atteindre la finale.

"Nous faisons tous du bon travail, sur le terrain comme en dehors, et nous allons dans la bonne direction. Gagner ou perdre fait partie du football, mais arriver en finale nous rend optimistes pour l'avenir."