Inter-Bologne (1-2) - Renversés, les Nerazzurri manquent le coche

L'Inter Milan, qui avait l'opportunité de revenir à un point de la Lazio en cas de succès, s'est incliné sur sa pelouse face à Bologne, ce dimanche.

Humilié par l' à domicile samedi soir (0-3), le dauphin de la Turin a perdu du terrain sur son poursuivant. Résultat des courses, en cas de succès face à sur sa pelouse, l' , troisième de , avait l'opportunité de revenir à un point de la Rome. Emmenée par son buteur Romelu Lukaku, l'équipe entraînée par Antonio Conte s'est d'abord empressée de saisir l'occasion, avant de plier face à une accrocheuse formation de Bologne à San Siro.

Inter 1-2 Bologne - 30ème journée de

But : Lukaku (22e), Juwara (74e), Barrow (80e)

D'abord, les Nerazzurri ont pourtant pu compter sur leur buteur maison en la personne de Romelu Lukaku. Suite à un centre d'Ashley Young, Lautaro Martinez a expédié une reprise venue s'échouer sur la barre transversale. Présent à la retombée, le Belge ne s'est quant à lui pas fait prier pour ouvrir le score (22e). Dans la foulée, l'Inter Milan s'est procuré deux nouvelles occasions pour doubler la mise par l'intermédiaire de Young (28e) et Lautaro (32e)... En vain.





Auteurs d'une première période à oublier, malgré un avantage au score assuré, les hommes d'Antonio Conte ont même été sauvés par leur portier juste avant le retour aux vestiaires. En seconde période, Bologne a d'abord trouvé le poteau d'Handanovic (53e) avant d'être réduit à dix (57e). En supériorité numérique, les locaux ont ensuite bénéficié d'un pénalty, mais Lautaro Martinez, décidément pas dans un grand jour, n'a pas été mesure de le transformer (62e).



Incapable de faire le break dans ce match, l'Inter s'est donc exposé à un retour de bâton. Et celui-ci n'a pas tardé. Même à dix, Bologne est en effet parvenu à égaliser sur l'une de ses rares occasions de le faire. Le but a été signé Juwara, d'une frappe croisée en première attention (74e). Puis, c'était au tour de l'Inter de voir rouge, Bastoni étant exclu des débats par l'arbitre de la rencontre à la suite d'un second avertissement (77e). Totalement absents pendant quelques instants, les Milanais ont ensuite encaissé un second but, l'oeuvre de Barrow (80e) cette fois. L'Inter reste donc à 4 points de la Lazio, et cette défaite pourrait laisser des traces...