Inter - Antonio Conte "reconnaissant" envers ses joueurs

Leader de Serie A avec quatre points d'avance sur son dauphin, l'Inter Milan d'Antonio Conte est plus armé que jamais pour remporter le Scudetto.

Déjà leader de Serie A au coup d'envoi, l'Inter a frappé un grand coup en venant à bout de l'AC Milan, son ennemi historique, lors du derby de la Madonnina (3-0). Grâce à ce succès net et sans bavures, les hommes d'Antonio Conte comptent désormais quatre points d'avance sur ceux de Stefano Pioli après 25 matches joués.

Largement supérieur à son adversaire du jour, l'Inter se donne les moyens d'atteindre son objectif assumé : celui de remporter le Scudetto. Pour rappel, le titre échappe au club depuis onze ans désormais. Avec 4 points d'avance sur la concurrence, l'Inter est en place, pour le plus grand bonheur d'Antonio Conte.

"Le seul secret que nous ayons, c'est le travail"

"Je suis reconnaissant envers mes joueurs. On ne trouve pas toujours une équipe qui donne une disponibilité totale. Le travail a conduit à nos progrès, nos succès viennent de là et de l'amélioration de chaque joueur individuellement", a déclaré le technicien transalpin, au micro de Sky Italia, dimanche après-midi.

"Ce sont des choses qui me rendent fier et me laissent plus serein, même si l'année est particulière à bien des égards. (…) Le seul secret que nous ayons, c'est le travail", a ensuite ajouté l'ancien de la Juventus Turin. Le plus dur commence maintenant pour l'Inter, qui va devoir résister à la pression jusqu'en fin de saison.

Heureusement pour le club milanais, il pourra compter sur son attaquant Romelu Lukaku, lequel est entré dans l'Histoire. En effet, l'international belge, buteur à la 66e minute de jeu contre l'AC Milan, est devenu le premier joueur de l'Inter en 71 ans à marquer dans quatre derbies milanais successifs. Il compte désormais 57 buts en 81 apparitions sous les couleurs intéristes. De plus, il est actuellement en tête du classement des buteurs de la Serie A avec 17 buts inscrits en 22 matches.