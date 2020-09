Insolite - Quand la Corée du Nord empêcha le transfert de Beckenbauer à l'Inter Milan

Dans une interview accordée à Sport Bild, Beckenbauer revient sur son transfert avorté à l'Inter Milan à cause de la Corée du Nord !

Le mythique libéro allemand Franz Beckenbauer fête ce vendredi 11 septembre ses 75 ans ! A cette occasion, le « Kaiser » s'est confié dans un long entretien à Sport Bild et revient sur son transfert avorté à l' .

Eté 1966, alors qu'il n'avait pas encore 21 ans, Franz Beckenbauer venait de disputer sa première saison en et d'atteindre la finale de la avec la R.F.A (défaite 4-2 après prolongation contre l' , pays organisateur).

Malgré la défaite en finale, Beckenbauer attira l'œil des recruteurs et notamment ceux de l'Inter Milan. Le club intériste était alors entraîné par le légendaire Helenio Herrera avec qui l'Inter venait de remporter la Coupe d'Europe des clubs champions en 1964 et 1965 avant de perdre en demi-finale de l'édition 1966.

Plus d'équipes

Et comme il l'a révélé à Sport Bild, Beckenbauer avait signé un contrat avec l'Inter Milan qui lui aurait rapporté un million de Deutsche Mark par an soit un peu plus de 500 000 euros par an ce qui était colossal à l'époque.

Sauf que ce transfert n'a jamais pu se concrétiser à cause de la… Corée du Nord ! En effet, lors de la Coupe du monde 1966, l' avait été éliminée par la Corée du Nord lors de la phase de groupes. Les supporters italiens, furieux après cette élimination, avaient même jeté des tomates sur les joueurs de la Squadra Azzurra à leur retour en Italie.

L'article continue ci-dessous

Cette élimination avait tellement fait de bruit en Italie que la Fédération italienne de football décida d'interdire le recrutement de joueurs étrangers afin de favoriser l'essor des jeunes joueurs italiens et de garantir ainsi la compétitivité de sa sélection nationale.

Avec cette fermeture des frontières du football italien, le transfert de Beckenbauer à l'Inter tomba à l'eau. Un mal pour un bien car Beckenbauer fera les beaux jours du Bayern en remportant notamment trois fois la (1974, 1975, 1976), une Coupe des coupes (1967), quatre fois la (1969, 1972, 1973, 1974) et quatre fois la Coupe d' (1966, 1967, 1969, 1971). Quant à l'Italie, elle rouvrira ses frontières à partir de la saison 1980-1981.