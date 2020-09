Insolite – Pour la première fois depuis 1997, les Iles Féroé gagnent deux matches à la suite

Pour la première fois depuis 1997, les Iles Féroé gagnent deux matches à la suite.

Le match de la entre les Iles Féroé et Andorre restera dans l'histoire. Qui l'aurait cru avant le coup d'envoi ? Pas grand monde à vrai dire.

Et pourtant, en s'imposant 1-0 sur la pelouse des Andorrans, trois jours après sa victoire 3-2 contre Malte, les Féroé viennent de signer un deuxième succès d'affilée pour la première fois depuis 1997.

Et dire que face à Malte, les Iles Féroé étaient menées 2-1 jusqu'à la 87e minute et ont marqué le but du 3-2 à la 90e par Brandur Olsen.

Hasard du destin, Malte est le porte-bonheur des Féroé. En 1997, lors des éliminatoires de la 1998, les Iles Féroé s'étaient imposées 2-1 à Malte le 30 avril puis 2-1 à domicile le 8 juin.

Avec deux victoires en deux matches, les Féroé occupent la tête du groupe 1 de la Ligue D. Et pour les supporters des Iles Féroé, c'est la fin d'une longue attente.